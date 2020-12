Cum a picat transferul lui Gică Hagi la U Craiova! Dezvăluirea “Regelui”: “Eu am dorit să merg acolo”

Gică Hagi a vorbit despre primele oferte primite la începutul carierei, după ce a debutat în Divizia A pentru Farul în 1982. “Regele” a susţinut că Dinamo l-a vrut, dar oficialii formaţiei din Şoseaua Ştefan cel Mare s-au mişcat greu, în timp ce mutarea la U Craiova a picat dintr-un motiv uluitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Invitat la podcastul lui Andi Moisescu, Gică Hagi a rememorat câteva momente din primii ani ai carierei, când toate echipele puternice din Divizia A au vrut să-l transfere. Pentru semnătura fostului mare fotbalist român s-au luptat Steaua, U Craiova şi Sportul Studenţesc, însă câştig de cauză a avut echipa din Regie.

Dinamo a intrat, la rândul ei, în lupta pentru semnătura lui Gică Hagi, însă “Regele” a susţinut că oficialii “câinilor” au venit târziu cu o ofertă. În plus, conducătorii dinamovişti nu au fost foarte concreţi în timpul negocierilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care transferul lui Gică Hagi la U Craiova a picat

În 1983, după ce Farul a retrogradat în Divizia B, Gică Hagi a semnat în acelaşi timp cu Sportul Studenţesc, Steaua şi U Craiova. “Regele” a susţinut că-şi dorea să joace în Bănie, unde ar fi urmat să fie component al “Craiovei Maxima”.

Cu toate că şi-a dorit să meargă la Universitatea Craiova, transferul lui Gică Hagi a căzut în ultimul moment. Oficialii Sportului Studenţesc l-au aşteptat pe fostul mare fotbalist la aeroport, după o acţiune a echipei naţionale, în timp ce oltenii nu au mai ajuns.

ADVERTISEMENT

“Eu am dorit să merg acolo. Am intrat la facultate în Craiova, dar până la urmă am ajuns la Bucureşti. Nu a fost o decizie a mea. Terheş stătea cu mine în cameră şi îmi spunea colega. Eu îi ziceam că merg la Craiova, ce colega.

M-au aşteptat cei de la Sportul la aeroport, cei de la Craiova nu au venit. Mergeam în pregătire cu cei care mă aşteptau. Au venit ei, m-am urcat în maşină şi am plecat în cantonamentul din Italia. Sportul Studenţesc era o echipă frumoasă. Nu a existat presiune acolo, se trăia frumos”, a spus Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum l-a ratat Dinamo pe Gică Hagi

“Asta vrea să arate că am fost dorit (n.r. fiind întrebat că a semnat cu trei echipe în acelaşi timp). Cine este bun şi face bine este dorit. Toţi mă doreau, inclusiv Dinamo m-a dorit. Era ultima, dar a venit prea târziu.

Aşa am şi zis, a venit prea târziu. Au fost mai concreţi, au venit după mine, au stat de vorbă (n.r. despre echipele care l-au ofertat). Socrul meu e dinamovist şi soţia era. Acum cred că e cu Viitorul. Înainte erau dinamovişti. Sportul m-a crescut, toţi din echipă au avut grijă de mine”, a declarat Gică Hagi la podcastul lui Andi Moisescu.

ADVERTISEMENT