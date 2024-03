Cum a profitat un doljean de gazul din sol. A pus pe picioare o instalație și își încălzea casa fără a plăti facturi

Un doljean a improvizat o instalație de captare pentru gazul din sol. Cu ajutorul ei își încălzea întreaga locuință. Cel mai important avantaj pe care și l-a creat este acela că nu plătea nicio factură.

Cum își încălzea un doljean locuința fără să achite facturi la încălzire: modul în care profita de gazul din sol

În prima zi a acestei luni, un eveniment extrem de grav s-a produs în localitatea Bâzdâna, județul Dolj. Aici, .

După deflagrația din 1 martie, în această localitate se fac zilnic măsurători. În mai multe fântâni . Multe dintre ele se află la sute de metri de casa care a sărit în aer.

Aproape în fiecare zi, angajații de la ISU pun benzi galbene pe câte o casă. Este un indicator că acolo pericolul este foarte mare. De altfel, Primăria Calopăr îi avertizează pe oameni că este pericol de explozie și prin afișe lipite pe stâlpii din sat.

”Atenție! Pericol de explozie – gaze! Aerisiți bine încăperile înainte de a utiliza surse de foc sau de aprindere!”, pot citi cetățenii. În ciuda riscului major de producere a unor tragedii, unii localnici dau dovadă de o inconștiență crasă.

În acest weekend, pompierii au descoperit într-o bucătărie a unui cetățean din localitatea doljeană o instalație improvizată. Cu ajutorul acesteia, proprietarul casei alimenta aragazul, dar și o sobă.

Așadar, avea gaze naturale ”la liber” fără să aibă grija facturilor. În schimb, el trăia cu riscul unei posibile explozii. ”La una dintre locații avem un puț forat, din ce ne-am dat seama.

La cealaltă am găsit un fel de instalație improvizată, o țeavă, unde am găsit și acolo mici scăpări de gaz. Totul s-a izolat, s-a balizat, a rămas sub supraveghere, totul se monitorizează”, a transmis Marian Costea, inspector ISU Dolj, conform .

Mai multe gospodării, evacuate deja din localitatea din Dolj

De la incidentul de pe 1 martie, șapte gospodării au fost până acum evacuate în localitatea Bâzdâna. ”Oamenii ne fac atenți, să avem grijă, să aerisim camerele când facem focul, când facem cutare, dar gazul se întinde. Ne e un pic frică, dar ce să facem? Asta e!” a spus un localnic, pentru sursa citată.