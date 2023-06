Cum a renunțat Alex Mitriță la 3 milioane de euro pentru Universitatea Craiova! Mihai Rotaru a povestit tot

„Eroul de la Sevilla” a spus că nu crede în varianta în care Alex Mitriță a renunțat la o sumă imensă de bani pentru a reveni la Universitatea Craiova, fiind de părere că jucătorul nu a mai fost dorit de nimeni, motiv pentru care a revenit în Bănie.

Alex Mitriță a renunțat la 3 milioane de euro pentru a reveni la Universitatea Craiova

că Alex Mitriță a renunțat într-adevăr la 3 milioane de euro pentru a reveni la Universitatea Craiova, dându-i o replică lui Helmuth Duckadam, care a comentat dur revenirea fotbalistului, ținând cont de banii la care ar fi renunțat din dragoste pentru echipă.

„Vreau să-i transmit și eu ceva domnului Duckadam, că am auzit ce a spus despre faptul că Alex a renunțat la bani pentru a reveni la Craiova. În primul rând, vreau să ne definească mai exact care ’ăștia ne iau de proști’, că nu am înțeles la cine s-a referit.

În al doilea rând, Alex chiar a renunțat la trei milioane de euro pentru a se întoarce la noi. A mai avut o ofertă din Emirate, pe care a refuzat-o pentru că nu îi este ușor să fie departe de toată lumea.

Dacă domnul Duckadam crede că este atât de ușor, este treaba lui, dar asta caută acum Alex, să se liniștească, chiar așa mi-a și zis, că vrea să joace la Craiova pentru a se liniști o perioadă.

A vrut și vara trecută să se întoarcă, era dispus să renunțe la 1,3 milioane de euro. I-am zis eu să se ducă, e vorba de viitorul lui. Și în iarnă a vrut să se întoarcă, era dispus să renunțe la 650.000 de euro. Acum a renunțat la un salariu de 2,5 milioane de dolari pe care putea să îl primească din acea zonă. Cu prime cu tot, 3 milioane”, a mai spus Mihai Rotaru, la TV .

Ce a spus Helmuth Duckadam despre Alex Mitriță

că Alex Mitriță a renunțat la o sumă imensă de bani pentru a reveni la Universitatea Craiova: „Am auzit că Mitriță a renunțat la 3 milioane de euro. Chiar ne cred proști ăștia? Ce dracu’!

Să fim serioși! A renunțat la trei milioane ca să se întoarcă la dragostea lui, orașul natal. Mă lăsați? Cum să cred așa ceva? Nu mai stătea el cu un milion de euro salariu sau cât avea?”.

„Nu l-au mai dorit, normal. Cine se întoarce dacă îi merge bine afară? Nici ăia de la căpșuni nu se întorc în țară, dacă le merge bine”, a mai spus Helmuth Duckadam.

„Da, am semnat cu Craiova. Am semnat un contract valabil pe trei ani și sunt foarte bucuros. Știți foarte bine ce înseamnă pentru mine această echipă, acest oraș, familia și sunt foarte bucuros că am făcut această alegere”, a spus Alex Băluță la revenirea la Universitatea Craiova.

