Cum a trăit nea Darie FCSB – U Craiova 3-0 pe Ghencea: “Peste 100 de poze am făcut”

Nea Darie, cel mai mare fan al FCSB, a fost în Ghencea, la derby-ul dintre echipa sufletului său și rivala din Oltenia, Universitatea Craiova.

Nea Darie spune că a plâns la ultimele

Legat de atmosferă, Nea Darie spune că nu a stat decât trei minute pe scaun la meci și susține că i s-a ridicat părul pe mână când a auzit tot stadionul stricând numele echipei sale favorite.

”Am scăpat primul gol, nu am plâns, dar la al doilea și la al treilea am plâns. Am scăpat printre degete. Tavi Popescu e feblețea mea. Golurile lui Olaru au plecat de la el. Am trăit un meci cu o intesitate macimă, rar mi-a fost să întâlnesc o sărbătoare atât de mare ca aseară.

Până să înceapă meciul, dădusem un pronostic, 3-1. Așteptam să marcheze și el un gol. Foarte mulți au făcut fotografii cu mine, cred că peste 100. M-am bucurat că am fost apreciat. Domnul Mustață m-a așezat pe rândul doi, aproape de el. Nu cred că am stat trei minute pe scaun.

Atmosferă frumoasă, nu îmi vine să cred că s-a ajuns la o așa o civilizație. E ceva de vis, de necrezut. De câte ori am fost în Ghencea, nu am mers niciodată supărat acasă că a luat Steaua (n.r. FCSB) bătaie. Când striga tot stadionul ”Steaua, Steaua” ți se ridica părul pe mână”, a spus Nea Darie, la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB a trecut cu 3-0 de Universtatea Craiova, în Ghencea, după un meci de excepție făcut de elevii lui Elias Charalambous. Darius Olaru, cu o dublă și Risto Radunovici au adus victoria liderului din Superligă.

Pentru FCSB urmează revanșa pentru titlul din sezonul trecut în fața Farului. Meciul se va juca după pauza provocată de meciurile echipelor naționale.

