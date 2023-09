Secretul jocului lui Octavian Popescu. Sorin Cârțu „l-a citit” după FCSB – U Craiova 3-0

Sorin Cârțu a comentat FCSB – Universitatea Craiova 3-0 . În derby-ul de pe Ghencea a ieșit la rampă Octavian Popescu, cu două assist-uri, evoluția sa fiind anticipată și apreciată de fostul președinte al oltenilor.

Octavian Popescu a strălucit în FCSB – Universitatea Craiova 3-0. Care a fost secretul

Octavian Popescu a profitat de absența lui Florinel Coman, suspendat după eliminarea din meciul cu UTA, și a strălucit pe Ghencea împotriva oltenilor. „Decarul” în vârstă de 20 de ani al roș-albaștrilor a pasat decisiv la golurile lui Darius Olaru.

Sorin Cârțu a anticipat jocul bun al lui Octavian Popescu. Fostul președinte al oltenilor dă vina pe jucătorii lui Laurențiu Reghecampf, pe care îi acuză că nu au „citit” ceea ce face vedeta roș-albaștrilor.

„A jucat mai bine acum. Eu nu sunt de acord cu chestiile astea, că e scos din postul lui, ca și la discuțiile cu Ivan. Un atacant n-are voie să se plângă că joacă în stânga, că joacă în dreapta.

Ești atacant, ești mijlocaș, te duci și joci și în stânga și în dreapta. Cine te-a obligat să nu lucrezi, să te antrenezi, să foloseși și piciorul stâng, cum e cazul lui Octavian Popescu.

Că așa, știe toată lumea. E în partea stângă și vrea să intre pe piciorul drept. Dacă îi faci dublaj, Octavian Popescu nu e nimic. Începe să dea pase. Încearcă să joci, ești la vârsta la care trebuie să joci toate posturile, să le înveți, să te zbați să joci la maximum”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Contre cu Pancu din cauza neconvocării la U21

La finalul meciului cu U Craiova, Octavian Popescu a ieșit la rampă și la declarații. , care nu l-a convocat la tineret pentru meciul cu Albania.

„Am dat două pase decisive, sunt fericit că mi-am ajutat echipa. E bine că am reușit să câștigăm și că nu am primit gol. Am dat două pase de gol, dar nu am făcut un joc bun.

Se poate orice. Când am văzut lotul am fost puțin șocat. O să demonstrez pe teren că meritam să fiu convocat. M-a deranjat. Mi-am spus că trebuie să-i demonstrez că meritam și eu să fiu acolo.

Astăzi am arătat că suntem o echipă, că nu trage fiecare pentru el. Trebuie să alergăm mai mult, să jucăm pentru suporteri. Stadionul este foarte frumos, ne merge bine. Sperăm să jucăm mai bine. Merg în vacanță, ce să fac?”, a fost mesajul lui Tavi Popescu.

