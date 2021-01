Smiley și Gina Pistol vor deveni părinți în această primăvară, moment pe care îl așteaptă cu nerăbdare, și au dezvăluit o imagine emoționantă cu bebelușa ce urmează să vină pe lume. Cei doi și-au văzut micuța înainte de naștere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu ajutorul tehnologiei, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a avut parte de o bucurie imensă, fiind capabilă să-și „vadă” fetița, așteptată să vină pe lume în câteva luni.

Smiley și Gina Pistol au o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de trei ani, iar vestea că vor deveni părinți a fost o adevărată surpriză, mai ales că blondinei i s-a spus înainte că nu poate avea copii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum arată bebelușa lui Smiley și Gina Pistol

Gina Pistol a apelat la ajutorul tehnologiei pentru a-și putea vedea fetița, iar ea și Smiley au rămas surprinși atunci când au văzut că acest lucru chiar este posibil. Este vorba despre o aplicație care îl informează pe utilizator cum „arată” bebelușul, în funcție de câte săptămâni are sarcina.

Prezentatoarea de la Antena 1 a introdus datele care i s-au cerut, iar aplicația s-a dovedit extrem de utilă, generând o imagine cu micuța, care cântărește 1.500 – 1.700 de grame, ca un „dovlecel de iarnă”, așa cum a descris-o aplicația.

ADVERTISEMENT

Aplicația respectivă este preferata ei, după cum a declarat în story. În urmă cu câteva luni, Gina Pistol le-a împărtășit fanelor cum își monitorizează sarcina cu ajutorul mai multor aplicații, de care este foarte mulțumită.

Chiar dacă medicii nu au fost foarte optimiști în legătură cu șansa frumoasei blondine de a deveni mamă, iată că totul a decurs bine până acum, iar vedeta se află în ultimul trimestru și este pregătită să-și țină fetița în brațe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Noi acum înseamnă trei! În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut că totul este bine…

Când i-am auzit prima dată inima bătând, mi-a fugit pământul de sub picioare, aveam confirmarea că va fi bine. A fost o surpriză că am rămas însărcinată”, a declarat Gina Pistol în urmă cu câteva luni, într-un videoclip de pe YouTube.

ADVERTISEMENT