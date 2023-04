Cum arată cartierul-dormitor de lângă București, unde românii au plătit 100.000 de euro pe o casă. Condițiile sunt ca la sat, cel puțin așa se plâng cei care au dat banii cei care au visat să se mute în Bragadiru. Cu drumuri înguste, chiar și pentru o mașină, care se inundă la fiecare ploaie, fără trotuare funcționale, Bragadiru arată mai degrabă cu un sat.

Cum arată cartierul-dormitor de lângă București

Conform , ”principalul drum folosit de oameni are sub 4 metri lăţime şi în capăt este blocat tot din cauza haosului imobiliar de aici care a mai permis construirea unui nou cartier rezidenţial închis cu bariere”. ”Bragadiru este oraş doar în acte şi în taxele impuse locuitorilor. În rest, condiţiile nu diferă de cele de la sat”, remarcă sursa citată.

”Nu avem infrastructură. Asta ne omoară! Am fost minţiţi”, se plânge Constanța Dinu pentru sursa citată. Oamenii se plâng că sute de case și blocuri au fost construirea aiurea în câmp și dau exemplul unui drum de acces de doi metri lățime, pe care abia pot să circule mașinile, una pe rând.

”Cam îngustă strada şi plus de asta ne chinuim foarte mult aici. Dacă nu se poate intra pe strada respectivă, lăsăm maşina în capul străzii şi cară băieţii într-o juma de oră, cât e. Ne mai înjură lumea”, se plâng gunoierii care au de ridicat tomberoane în zonă. Marin, un locuitor din Bragadiru, e cu adevărat revoltat de întreaga situație.

Nu există vreun plan. Blocul ăsta nu respectă distanţa. Asta e. Trebuia să fie numai case, dar văd că s-au făcut şi blocuri. De toate, amestecate. Fără apă, fără canalizare, fără străzi”, povestește bărbatul pentru sursa citată. Mai mult, în cartier nu circulă niciun autobuz, iar prima școală de la kilometri distanță.

”Când plouă e nasol că e foarte multă apă, se pune de obicei acolo şi nu ai cum să treci”, se plânge un elev. ”În ditai cartierul nu e școală. Promite şi nu se întâmplă nimic. Cred că o să mă mut. Altă soluție nu am”, a completat o femeie din localitate. De vină pentru acest haos ar fi fostul primar Vasile Cimpoieru, cel care a ajuns la închisoare tocmai pentru că autorizat ilegal mai multe proiecte imobiliare cu certificate de urbanism false.

Între timp, primar în Bragadiru a ieșit Gabriel Lupulescu ”Beton”, cel mai mare dezvoltator imobiliar din localitate. Lesne de înțeles, a promis că va construi și mai multe în Bragadiru. ”Uite, câta cartierul e aici! E construit de el. El e primar acum. Ar putea el să-şi dea seama, băi frate am vândut la 4.000 de familii, mai sunt încă 1000 aici. Ce să vorbim? La un moment dat am vrut să vând. Îţi spun sincer. Era strada asta făcută din banii noştri. Erau noroaie. Plecam la muncă cu saci de gunoi în picioare. Nu aveam drum, gaze, curent, utilităţi. Şi asta e privată. Nu vrea să le ia primăria că zice că nu are bani”, completează un alt locuitor.

”Case scumpe şi sunt drumuri de doi lei. Oribil, oribil. Îți strici mașinile în fiecare zi”, se plânge un șofer în fața reporterilor, în timp ce se chinuie să facă slalom printre gropi cu mașina personală. După care arată revoltat spre o trecere de pietoni care duce într-un șanț: ”Pentru ce? Pentru cine este trecerea de pietoni? Care pietoni? Că nu e pieton pe nicăieri. Nu am trotuar. Nu am trotuar! Asta este. Sper să se rezolve cumva. Asta e primăria Bragadiru”.

Au ajuns să se plângă de condiții și oamenii care lucrează în canalizare, cum e cazul lui Sandu. ”Ăsta-i progresul la noi în România, să ştiţi! S-a construit haotic şi acum trebuie făcute astea, canalizări şi toate astea şi oamenii suferă, au dreptate. Dar când au cumpărat nu au întrebat. Sau au întrebat şi li s-a spus că facem. I-au minţit. Peste tot se face aşa! A vândut la oameni care au vrut să scape de Bucureşti că e aglomeraţie şi asta este. Şi au dat de altceva. Au fugit de dracu şi au dat de ta-su aici!”, explică muncitorul.