Cum arăta Daniela Crudu înainte de operațiile estetice. Nimeni n-ar mai recunoaște-o acum

Daniela Crudu a intrat în showbiz acum mai bine de un deceniu, însă nu mulți știu cum arăta bruneta înainte de operațiile estetice. Fosta asistentă TV este schimbată radical în urma intervențiilor chirurgicale și nimeni nu ar mai recunoaște-o acum.

Daniela Crudu a devenit cunoscută publicului din România în anul 2009, atunci când a pozat în revista Playboy. Înainte de pictorial, bruneta a intrat în atenția presei cu ajutorul „prințului Rațiu”, prin intermediul Școlii de modelling Prince d’Armeny, unde a obținut titlul de titlul de „Cel mai sexy fotomodel din România”.

„Cruduța”, ala cum este cunoscută, arăta total diferit înainte să treacă pragul chirurgului estetician, informează spynews.ro.

Daniela Crudu a ajuns cunoscută în România și publicul a apreciat-o pentru simțul umorului și, mai ales, pentru stilul ei unic de prezentare. Timp de trei ani, „Cruduța” a fost „vecina” de la ‘Neatza cu Răzvan și Dani, în perioada 2008 – 2011.

Vedeta a fost eliminată din emisiune în urma unui scandal cu interlopul Leo de la Strehaia, care i-a creat o imagine negativă, care nu era în concordanță cu regulile matinalului prezentat de către Răzvan Simion și Dani Oțil. Emisiunea a reprezentat debutul ei pe micile ecrane și s-a descurcat foarte bine ca asistentă TV.

Daniela Crudu ține foarte mult la aspectul ei fizic și are numeroase operații estetice făcute de-a lungul anilor. Înainte de a debuta în showbiz, bruneta era animatoare în cluburile exclusiviste din țară și din străinătate.

Prima operație la care a apelat a fost mărirea bustului, după care și-a făcut numeroase intervenții la nivelul feței. După atâția ani, vedeta nu mai seamănă deloc cu tânăra de dinainte să devină cunoscută. Și-a operat nasul, bărbia și chiar și-a schimbat forma sprâncenelor.

Mai mult, „Cruduța” avea câteva kilograme în plus înainte de aparițiile la TV, pe care le-a dat jos ulterior. Nici acest lucru nu a fost suficient, pentru că fosta asistentă de la Antena 1 a apelat la liposculptură, o intervenție completă cu ajutorul căreia și-a subțiat talia.

„Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfăţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii la sâni, au toate fetele”, a declarat Daniela Crudu pentru Antena Stars, în urmă cu câțiva ani.

