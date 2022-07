Cum arăta Diana Dumitrescu la 20 de ani, când a participat la Miss World România: “M-am îngrășat și au vrut să mă descalifice”

Diana Dumitrescu își aduce aminte despre experiența Miss World din anul 2004, când a “cedat” presiunilor unei prietene bune și a decis să participe și ea.

Diana Dumitrescu, despre participarea la Miss World: ”A fost o distracție. Am ajuns acolo întâmplător”

În prezent, Diana Dumitrescu este o cunoscută actrița de teatru, film și telenovele. Primul ei rol a fost cel al “Gretei” din “Păcatele Evei”, telenovelă lansată cu 17 ani în urmă. Acum, joacă în serialul “Strada Speranței”, difuzat la Kanal D, dar puțini știu însă că, pe când avea 20 de ani, Diana Dumitrescu a participat, din partea județului Constanța, la celebrul concurs Miss World România.

Poate visul oricărei tinere frumoase și talentate este să participe la un concurs de frumusețe, dar Diana Dumitrescu a ajuns să urce pe scena Miss Word România pur și simplu din întâmplare. Spune că a fost mai mult o curiozitate și o distracție.

“Pentru mine Miss World România a fost o distracție. Am ajuns acolo întâmplător, m-am dus după o prietenă care a participat la preselecție și m-a invitat să mă înscriu și eu”, își amintește Diana Dumitrescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

“Am reușit să revin în formă și am luat premiul de Popularitate”

Problema a apărut după ce s-a înscris la concurs. Existând o pauză destul de lungă între perioada de pregătire și concursul Miss World România, Diana Dumitrescu s-a relaxat și a reușit să pună niște kilograme pe ea, aspect care era s-o coste foarte mult, având în vedere miza concursurilor de frumusețe.

“Mi-a plăcut mult și m-am bucurat de perioada de pauză pe care am avut-o între pregătire și concurs propriu-zis și m-am îngrășat. Au vrut să mă descalifice. Am reușit să revin la formă ok pentru concurs, am participat și am luat premiul de Popularitate”, a declarat cunoscuta actriță, pentru Fanatik.ro.

“Cursul vieții mele s-a schimbat din acel punct” își aduce aminte Diana Dumitrescu

Ajunsă în concursul propriu-zis, Diana Dumitrescu recunoaște că nu a avut bucurii prea mari, dar nici dezamăgiri, iar perioada Miss World a fost o încercare benefică pentru ea. Pariciparea la concurs a fost un experiment în urmă căruia a învățat foarte multe lucruri și, văzută acolo, a fost chemată la primul casting pentru o telenovelă pe care l-a și trecut.

”Nu am avut nici bucurii, nici dezamăgiri, pur și simplu a fost o experiență de care m-am bucurat, eram foarte tânăra. Am învățat foarte multe lucruri și mi-am făcut multe cunoștințe. Așa l-am cunoscut pe Adrian Batista, care ulterior m-a chemat la un casting pentru o telenovelă. Cursul vieții mele s-a schimbat din acel punct”, mărturisește Diana Dumitrescu.

După concursul Miss World România, Diana Dumitrescu a fost chemată să participe la castingul pentru telenovela “Păcatele Evei”, moment în care a primit rolul “Greta” și astfel viața ei s-a schimbat total. De 17 ani este o actriță talentată și versatilă, care-și face cu bucurie și profesionalism fiecare rol și care nu uită niciodată de unde a plecat.

Despre cum s-a îndrăgostit de bunătatea și generozitatea soțului ei, despre ce nu îi refuză niciodată fiului ei, Carol, dar și despre cel mai îngrozitor moment din viața ei puteți citit întregul interviu aici, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.