Cum arată Emilia Ghinescu la 45 de ani. Vedeta a slăbit 13 kilograme: „M-am înfometat”

Emilia Ghinescu a făcut totul pentru a ajunge la silueta mult visată. Vedeta are 45 de ani și…45 de kilograme și spune că este încântată de felul în care arată acum. Viitorul soț, însă, nu este la fel de fericit.

Cum a slăbit Emilia Ghinescu 13 kilograme

Emilia Ghinescu și-a schimbat total stilul de viață. Vedeta în vârstă de 45 de ani a vrut să aibă silueta mult visată și nimic nu a oprit-o să facă acest lucru. Nu doar că s-a apucat de sală, dar și-a modificat și regimul alimentar.

Cântăreața de muzică populară și-a gândit singură dieta și și-a micșorat porțiile de mâncare în așa fel încât să scape de toate kilogramele în plus. Ea a pornit de la 58, iar și spune că se simte mai bine ca niciodată în pielea ei.

„Eu așa mi-am găsit metoda prin care am putut să slăbesc. Eu am slăbit de la 58 de kilograme, inițial, cât am avut, la 50 de kilograme, după aceea de la 50 am scăzut la 48 și după aceea de la 48 la 45 de kilograme.

La mine s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că pe parcursul timpului, mâncând doar cantități foarte mici și destul de rar, stomacul s-a micșorat. Este pe principiul operației bariatrice.

Adică, cu cât mănânci mai puțin cu atât ai mânca și mai puțin și se micșorează stomacul, pentru că nu mai simte nevoia să mănânce atât de mult”, a declarat Emilia Ghinescu în cadrul unei emisiuni tv, conform

Vedeta recunoaște că s-a înfometat

Astfel, Emilia Ghinescu a ajuns acum să-și potolească foamea cu un singur toast și a afirmat că nu mai poate să mănânce așa cum obișnuia în trecut. Totuși, artista recunoaște că până a ajunge la rezultatul mult dorit a cam făcut foamea.

„Eu nu mai pot să mănânc acum, adică, dacă înainte mă săturam cu un meniu de la fast-food și mai mâncam și ceva dulce, acum mă satur cu un toast. Toată viața am ținut dietă, am fost într-o continuă dietă.

Reușeam să slăbesc până la 56-54 de kilograme, uneori 52 și eram foarte mândră de mine. Pot spune că m-am înfometat, da! Este greutatea pe care mi-am dorit-o, pentru că eu sunt scundă”, a completat Emilia Ghinescu.

nu este la fel de încântat de schimbare. Acesta îi sugerează să se mai îngrașe. „Partenerul meu spune că sunt foarte slabă. Se uită la mine și se minunează. Îmi zice că sunt extrem de slabă și îmi spune că vrea să mă mai îngraș, pentru că nu este normal să fiu așa la 45 de ani”, a mărturisit Emilia Ghinescu.