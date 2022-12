Cum arată Irina Fodor în costum de baie. Ipostaza inedită în care a fost filmată prezentatoarea de la America Express

Irina Fodor a fost filmată într-o ipostază inedită în vacanța în Thailanda, acolo unde a apărut în costum de baie. Vedeta de la Antena 1 și familia ei își petrec finalul de an departe de casă.

Irina Fodor, apariție în costum de baie. Cum a fost filmată prezentatoarea TV

Prezentatoarea de la America Express și partenerul ei de viață , acolo unde au plecat alături de fiica lor.

ADVERTISEMENT

Anul acesta a fost unul foarte încărcat în plan profesional pentru ambele vedete. Din acest motiv, în ultimele zile din 2022, cei doi au decis să-și încarce bateriile departe de casă.

În Thailanda au parte de vreme bună și de experiențe de neuitat, lucruri care se observă și în postările din mediul online.

ADVERTISEMENT

Soția lui Răzvan Fodor s-a lăsat filmată în costum de baie dintr-o singură piesă. Articolul vestimentar i-a scos în evidență talia subțire.

Irina Fodor se afla în prezența unui elefant, iar de această experiență s-a bucurat la fel de mult ca fiica ei.

ADVERTISEMENT

“Astăzi am trăit niște momente tare frumoase, cred că m-am bucurat la același nivel cu Diana de întâlnirea cu frumusețea asta de elefănțică.

Are ea vreo 2 tone, dar în junglă și în vacanță, kilogramele chiar nu mai sunt o problemă!”, a scris vedeta de la Antena 1 pe Instagram, în dreptul videoclipului în care se afla în prezența elefantului.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Răzvan Fodor a postat și el câteva fotografii din vacanța petrecută cu familia în Thailanda.

Irina și Răzvan Fodor s-au fotografiat pe plajă, alături de Adela Popescu și Radu Vâlcan, care au ales aceeași destinație de vacanță.

ADVERTISEMENT

În urmă cu câteva luni, Irina Fodor a fost plecată în America de Sud, pentru filmările reality show-ului .

Irina și Răzvan Fodor sunt căsătoriți din 2010. Cum s-au cunoscut

La un moment dat, Răzvan Fodor a povestit cum a cunoscut-o pe soția lui, cu care este căsătorit din 2010.

Cei doi s-au întâlnit pe vremea când prezentatorul TV filma pentru un serial la Buftea. La acea vreme, Irina făcea figurație specială, fiind studentă la Jurnalism.

Răzvan Fodor s-a oferit să o ducă acasă. Prezentatorul a fost refuzat atunci, după cum a povestit la Antena Stars, acum ceva timp.

Însă lucrurile au continuat după mai multe luni, atunci când s-au reîntâlnit. La primele întâlniri nu au existat gesturi de afecțiune între cei doi, iar lucrurile au evoluat în timp.

“Povestea este foarte lungă. Ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva pentru că la prima noastră întâlnire și-a lăsat o geantă lângă masă și am văzut în geantă o carte.

Ne-am mai întâlnit de două ori, dar nu a existat niciun pupic, nimic, voiam doar să o ascult. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni. Am niște prieteni cu glume dubioase și am văzut că duce la un umor sub orice critică.

I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine.

Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine.”, a continuat actorul din serialul Adela, notează .