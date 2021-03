Daniela Iliescu și Culiță Sterp au o frumoasă poveste de iubire și așteaptă un copil, dar cum arăta viitoarea mămică înainte de a fi iubita concurentului de la „Survivor România”? Blondina avea cu totul altă viață în urmă cu câțiva ani.

Culiță Sterp se poate considera un bărbat cu adevărat norocos. Iubita lui îl susține în competiția de la Kanal D, însă așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă acasă, la ea și la viitorul lor copil.

Viața Danielei Iliescu s-a schimbat radical de când este împreună cu artistul, însă este fericită și nu regretă nimic. Ea și Culiță se cunosc din liceu, însă povestea lor a început mult mai târziu.

Cum arăta iubita lui Culiță Sterp înainte de relația cu artistul. Daniela Iliescu, așa cum nu ai mai văzut-o

Culiță Sterp și Daniela Iliescu formează un cuplu de ceva timp și urmează să devină părinți anul acesta, însă puțini știu cum arăta frumoasa blondină înainte să formeze un cuplu cu concurentul de la „Survivor România”.

De altfel, viața ei era cu totul alta: îi plăcea să călătorească și a studiat o vreme în Statele Unite ale Americii, unde s-a pimbat des și a cunoscut oameni cu care ține și acum legătura.

Nici excursiile în România nu au fost trecute cu vederea, tânăra fiind pasionată de orice fel de deplasare. Acum stă acasă și îl așteaptă pe logodnicul ei să se întoarcă din Republica Dominicană. O excursie la munte a adus-o mai aproape de Culiță Sterp, pe care îl cunoaște de pe vremea când erau la liceu, scrie wowbiz.ro.

„Prima dată cred că ne-am întâlnit undeva la munte, întâmplător. Tot ce m-a atras de data asta e că el tot venea să ne întâlnim.

Eu nu am mai ezitat să ne întâlnim, eram liberi amândoi. La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur.

La început cred că am stat vreo săpătmănână în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri”, a declarat Daniela Iliescu la „Teo Show”, în urmă ceva timp.

Culiță Sterp, emoționat până la lacrimi de iubita lui

Recent, concurenții celui mai dur reality show au primit scrisori din partea celor dragi, iar Culiță Sterp a izbucnit în lacrimi după ce a citit ce i-a transmis iubita lui, Daniela.

„Frumosul meu, deși absența ta mă întristează de obicei, acum mă face să fiu cea mai mândră și fericită, pentru că arăți lumii cum te văd eu. Un om ambițios și foarte deștept.

Habar nu ai ce sentimente mă cuprind când te văd la tv și știu că o să-i povestesc copilului nostru toate astea. Îmi este dor de tine. Sunt foarte liniștită, totul e bine, să nu-ți faci griji.

Burta mea crește de nu se mai oprește, bebe a început să miște, iar la control totul e perfect”, a fost mesajul partenerei lui Culiț Sterp, aflat la „Survivor România”.