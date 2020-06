Cum arată și cu ce se ocupă acum Vierme, fostul component Animal X. Foto

Vierme, fostul component Animal X, pe numele adevărat Laurențiu Penca, a dispărut din lumina reflectoarelor, simțindu-se împlinit în momentul de față din punct de vedere profesional. Artistul care făcea furori în anul 2000 împreună cu Hienă și Șopârlă a povestit cu ce se ocupă și cum își petrece timpul.

Vierme de la Animal X, afaceri profitabile după ce a renunțat la muzică

Numeroase trupe din industria muzicală care făceau furori în urmă cu 20 de ani s-au destrămat, artiștii alegând profesii și cariere total opuse față de agitația de la spectacole și concerte. Laurențiu Penca, cunoscut pe numele de scenă Vierme, a renunțat la muzică după 11 ani pentru a-și deschide propriile afaceri.

Fostul component al formației Animal X duce o viață liniștită, departe de lumina reflectoarelor, povestind în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV că are în clipa de față două companii, investind la momentul potrivit în designer de interior și confecții metalice.

„În momentul de față am două companii, un brand în domeniul amenajărilor interioare, construcții, proiectare, design interior, iar a doua companie lucrează în zona de confecții metalice.

Nu am avut neapărat o pasiune pentru lucrurile acestea, ci doar am speculat o oportunitate, am văzut că este loc în piață și am pornit o afacere”, a declarat Vierme în emisiunea prezentată de Adela Popescu și Gabriel Coveșanu.

Fostul component Animal X, mândru de fiul său

Laurențiu Penca, trăiește de ani în București, el fiind originar din Constanța. Afaceristul a mărturisit că cea mai mare bucurie pe care o are în momentul de față este să-și petreacă timpul alături de fiul său, la malul mării. Acesta a povestit că i-a arătat celui mici și câteva videoclipuri din perioada în care era pe scenă.

„Cea mai mare bucurie a vieții mele este timpul petrecut cu fiul meu pe malul mării. El este destul de nimic și abia acum a început să înțeleagă ce făceam și cine eram înainte. I-am arătat câteva clipuri”, a mai spus Vierme, în emisiunea de la Pro TV.

Fostul component Animal X a mărturisit că s-a căsătorit, dar a divorțat, asumându-și faptul că a greșit. Artistul s-a lovit, dar în cele din urmă s-a ridicat. Acesta a mai precizat că cea mai mare realizare rămâne fiul său alături de care petrece foarte mult timp.

Cât despre perioada în care făcea furori pe scena muzicală din România, fostul cântăreț a declarat că cel mai mult îi lipsește energia pe care o transmitea publicul care venea la concertele lor. Vierme spune că a fost o perioadă agitată și frumoasă, de care-și amintește cu drag.

„Perioada în care cântam a fost o perioadă frumoasă, dar învolburată și agitată. Senzația de scenă, dar mai ales energia care se transmitea de către public a fost ceva aparte și este greu de descris, trebuie să o simți, dar cred că asta îmi lipsește cel mai mult”, a mai spus Laurențiu Penca.