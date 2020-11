Cum arată și cu ce se ocupă Lizzie Velasquez, ”cea mai urâtă femeie din lume”. Tânăra suferă de o boală rară

Lizzie Velasquez este o tânără în vârstă de 31 de ani, povestea ei fiind cunoscută după ce a apărut într-un clip unde a fost numită drept „cea mai urâtă femeie din lume”. Tânăra suferă de o boală rară, în ultima perioadă dedicându-se activităților din mediul online.

Femeia a intrat în atenția publică la vârsta de 17 ani, după ce a fost victima bullyingului. Americanca și-a pierdut încrederea în sine, o perioadă stând ascunsă de ochii lumii. Ulterior, tânăra și-a dat seama că aceasta nu este modalitatea corectă și a ieșit în față.

Activista și-a spus povestea prin intermediul unui documentar intitulat „O inimă vitează: povestea lui Lizzie Velasquez”. Producția de 78 de minute s-a dovedit una de mare succes, Lizzie ajungând să fie invitată la diferite emisiuni TV sau evenimente.

Lizzie Velasquez, cea mai urâtă femeie din lume. Cum arată la 31 de ani și ce face

Din păcate, pandemia de coronavirus a făcut-o să-și schimbe activitatea, lucrând mai mult de acasă. Așa a ajuns speakerul motivațional să țină tot felul de interviuri pe rețelele de socializare, filmările fiind postate pe contul de Facebook.

Lizzie Velasquez este foarte activă în mediul online și împărtășește cu internauții ultimele noutăți din viața ei. Tânăra supranumită „cea mai urâtă femeie din lume” a suferit și o schimbare de look, optând pentru o nuanță mai închisă a părului.

Tânăra din Statele Unite ale Americii poartă acum părul închis la culoare, drept și lung, după ce în urmă cu 2-3 ani purta bucle. Femeia de 31 de ani intră frecvent în discuții online, acolo unde își susține opiniile cu argumente forte.



Lizzie Velasquez, boală. Doar alte două persoane suferă de această maladie

Lizzie Velasquez s-a născut cu o boală congenitală extrem de rară numită sindromul Marfanoid. Această boală o împiedică să acumuleze grăsime corporală și să crească în greutate, motiv pentru care autoarea unor cărți motivaționale cântărește doar 27 de kilograme.

Tânăra are mari defecte în zona ochilor, care de altfel au culori diferite, dar și maxilarul ei este complet modificat. „Cea mai urâtă femeie din lume” nu este singura care suferă de această maladie rară, alte două persoane având acest sindrom.

Femeia a reușit să treacă peste aspectul fizic, ținând discursuri motivaționale și prelegeri despre stima de sine sau bullying. Lizzie Velasquez a devenit una dintre cele mai cunoscute activiste și luptă împotriva discriminării și a hărțuirii încă de pe băncile școlii.

Mai mult decât atât, a scris câteva cărți motivaționale, printre acestea numărându-se „Dare to be Kind: How Extraordinary Compassion Can Transform Our World” sau „Lizzie Beautiful: The Lizzie Velásquez Story”.