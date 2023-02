Cum arată și cu se ocupă bărbatul pe care l-a iubit Ozana Barabancea în tinerețe. Au împreună doi copii

Deși e discretă atunci când vine vorba de viața personală, Ozana Barabancea este mama a doi copii, Gloria și Andrew. Vedeta și tatăl celor doi, Sorin Terinte, au fost împreună în tinerețe și au trăit o poveste frumoasă de dragoste, care din nefericire pentru vedeta Antena 1, care a suferit mult, s-a încheiat în anul 2004.

Cine este fostul soț al Ozanei Barbancea? Au împreună doi copii

Ozana Barabancea și Sorin Terinte s-au iubit nebunește în tinerețe, iar rodul iubirii lor sunt cei doi copii, Gloria . Bărbatul este la rândul lui artist, cântând la pian, iar după divorț, jurata de la Te cunosc de undeva a suferit cumplit.

, bărbatul i-ar fi fost infidel Ozanei Barabancea, ceea ce a făcut ca în ciuda încercărilor de a repara lucrurile, separarea din 2004 să fie definită. Cu toate acestea, odată cu trecerea anilor, vedeta Antena 1 și fostul soț au găsit o cale pentru a se înțelege și au păstrat o relație armonioasă de prietenie.

Mărturie acestui fapt stă una dintre ultimele fotografii publicate de cântăreață în mediul online. Ozana Barabancea a distribuit o imagine din tinerețe în care apare alături de Sorin Terinte, iar postarea a fost apreciată de câteva mii de persoane.

„El e autorul…eu sunt mama lor”, a scris Ozana Barabancea în descriere, făcând referire la copiii lor, pe care de altfel i-a etichetat, și demonstrând astfel că nu-i poartă pică fostului soț, din contră.

Ozana Barabancea, dezvăluiri despre divorțul de Sorin Terinte

În urmă cu ceva timp, . Perioada aceea a fost una foarte grea pentru artistă, mai ales că era și însărcinată cu fiul său.

Totodată, vedeta a explicat că se înțelege bine și cu actuala parteneră de viață a lui Sorin Terinte și că nu este de părere că femeia este responsabilă de separarea dintre ei doi. Mai mult, chiar își petrec timpul împreună.

„Mi-a fost foarte greu. Au fost niște momente cumplit de grele. Două zile, la operă, stăteam cu partitură în mână și nu puteam să cânt nimic. Nu mă puteam concentra. Ne-am iertat și cu fostul soț.

A venit și cu prietena lui la noi, am mâncat cu toții la masă. Nu o consider o străină, femeia nu are nicio vină că am divorțat. E o fată civilizată, când ne strângem toți râdem de ne tăvălim pe jos”, a declarat Ozana Barabancea.