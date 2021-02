Ozana Barabancea, adevărul despre divorțul de Sorin Terinte. Care a fost motivul real al despărțirii

Ozana Barabancea a spus adevărul despre motivul real pentru care a pus capăt mariajului cu Sorin Terinte. Cei doi au divorțat în anul 2004, în momentul de față relațiile dintre ei fiind unele destul de amiabile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jurata de la „Te cunosc de undeva!” a mărturisit că a pus capăt căsniciei din cauza infidelității bărbatului. Ulterior, profesoara de canto i-a mai dat o șansă partenerului de viață, care a călcat strâmb pentru a doua oară. Vedeta l-a prins în pat cu una dintre prietenele sale.

Cântăreața și pianistul au rămas în relații bune după divorț, însă în urmă cu un an Ozana Barabancea l-a dat în judecată pe fostul soț pentru pensia alimentară pe care trebuie să o plătească celor doi copii pe care-i au împreună: Gloria și Andrew.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ozana Barabancea, motivul real al divorțului de Sorin Terinte. Care este acesta

Ozana Barabancea a recunoscut că nu i-a fost ușor după despărțirea de Sorin Terinte, mai ales că atunci când a pus punct mariajului era însărcinată pentru a doua oară.

Artista a povestit la un moment dat episoadele neplăcute prin care a trecut. Vedeta de la Antena 1 a avut parte de clipe grele, o perioadă neputându-se concentra la nimic.

ADVERTISEMENT

„Mi-a fost foarte greu. Au fost niște momente cumplit de grele. Două zile, la operă, stăteam cu partitură în mână și nu puteam să cânt nimic. Nu mă puteam concentra.

Ne-am iertat și cu fostul soț. A venit și cu prietena lui la noi, am mâncat cu toții la masă. Nu o consider o străină, femeia nu are nicio vină că am divorțat. E o fată civilizată, când ne strângem toți râdem de ne tăvălim pe jos”, a declarat Ozana Barabancea în urmă cu ceva timp.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jurata show-ului transformărilor „Te cunosc de undeva!” este o femeie singură de ani buni, însă nu se gândește să se îndrăgostească din nou. Artista este susținută de copii, care nu ar avea nimic împotriva unei relații amoroase, însă artista nu se grăbește.

„Cred că am devenit foarte cerebrală. De la o anumită vârstă ai tabieturile tale și este greu să te obișnuiești cu o nouă persoană. Să ies la un suc, la un pahar, să facem un proiect împreună, aș accepta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Să am o relație cu cineva care să vină, să doarmă la mine, să vină în casă la mine, cred că ar fi prea mult și nu cred că asta ar vrea copiii mei și nici eu”, spunea cântăreața recent într-o emisiune de la Antena Stars.