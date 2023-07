Cum arată Theo Rose la doar o lună după ce a născut: ,,Corp nou”

De când au devenit părinți, Theo Rose și Anghel Damian sunt în culmea fericirii alături de băiețelul lor, Sasha Ioan. Deși viața lor s-a schimbat după venirea fiului lor pe lume, ei continuă să fie activi pe rețelele de socializare, unde își țin fanii la curent.

Theor Rose și-a uimit fanii cu corpul afișat

Recent, o serie de fotografii din vacanță în care apar cele mai importante persoane din viața sa. Mai exact, părinții ei și micuțul Sasha. Ei au ales să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc, într-un resort de lux din Olimp, Din această vacanță a lipsit doar Anghel Damian, iubitul artistei.

Deși în urmă cu câteva zile, Theo Rose se plângea de aspectul corpului ei, vedeta a postat o fotografie din vacanță. Si nu s-a ascuns. Ea a pozat într-un costum de baie albastru compus din două piese care-i evidențiază silueta de invidiat. Descrierea e explicită: ,,Corp nou”.

Cântăreața l-a născut pe fiul său prin cezariană în data de 14 iunie. Acum, la o lună de la naștere, pare că s-a recuperat rapid, având un trup pe care orice mamă și l-ar dori să-l aibă după naștere.

Cât a slăbit Theo Rose după naștere?

Zilele trecute, Theo Rose le-a povestit fanilor pe Instagram cât a reușit să slăbească după naștere. Ea a spus și lucrurile de care nu este atât de mândră la corpul ei. Vedetaa ajuns să cântărească 50 de kilograme de la 63 de kilograme. Theo a mai spus că după această naștere a rămas cu vergeturi și celulită, lucru de care nu este prea mulțumită.

”Cred că la cezariană, pe masa de operație, am scăpat de 10 kilograme instant. De unde și rugăciunile mele erau să rămân cu 55 de kilograme, de la 62 am rămas cu 50 în cap!

Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație am simțit o mâncărime puternică și am așa o pată de vergeturi pe un picior. Nu mă deranjează, nu am nici o problemă, dar de celulită vreau să scap!” a spus

Ce semnificație are numele copilului lui Theo Rose și câte kilograme a avut la naștere?

acum o lună un băiețel pe care l-a numit Sasha Ioan. Ea și Anghel Damian (31 de ani) au ales cu grijă numele băiețelului, care are o semnificație profundă. Numele Ioan înseamnă ”Dumnezeu este milos”, iar semnificația prenumelui masculin Sasha este o diminutiv al numelui Alexandru.

Cântăreața l-a născut pe Sasha pe 14 iunie, iar de atunci aceasta nu se mai poate dezlipi de micuț. Chiar dacă își dorea să nască natural, ea a fost nevoită să nască prin cezariană. Normal, la sugestia medicilor.

”Eu m-am hotărât la naștere naturală. Mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul varianta de cezariană, pentru că am un copil foarte mare.

Are trei kilograme, ideea e că e foarte osos. Are oasele foarte mari, că mi s-a explicat, problema e că are oasele foarte lungi, e poziția în care stă”, a mărturisit artista înainte cu câteva săptămâni să nască, conform .

Theo Rose pare să fie pregătită să revină pe platourile de filmare ale serialului Clanul de la Pro TV. Din imaginile făcute publice, îl va avea alături pe fiul său, iar în pauze, se va ocupa de simpaticul micuț.