Cum arată vila cu vedere la Oceanul Atlantic a lui Carmen Harra. Clarvăzătoarea trăiește regește în America: „Am dat 40.000 de mii de dolari pe o piatră”

Carmen Harra, una dintre cele mai cunoscute clarvăzătoare din România, trăiește o viață de lux în America. Vedeta deține o vilă de 400 de metri pătrați și un apartament cu vedere la Atlantic în care a investit sume colosale de bani.

Cum arată vila în care Carmen Harra locuiește în America

Carmen Harra este una dintre cele mai cunoscute clarvăzătoare din România. Nu de puține le-a spus vedetelor ce le rezervă destinul și Totuși, ea nu mai locuiește în țara noastră de aproximativ patru decenii.

Fosta membră a grupului muzical Trio Expres s-a mutat în America încă din anul 1983 și deține aici o vilă superbă, în statul Florida. În afară de casă, Carmen Harra mai are și o grădină cu palmieri, mango lămâi și o mulțime de alte plante exotice.

În luna mai, , dar cu toate acestea, vedeta se mândrește cu vila sa, mai ales că a investit foarte mulți bani în aceasta, după cum a povestit în cadrul unui interviu.

Carmen Harra a dezvăluit că deține foarte multe obiecte de artă. Unele au fost moștenite de la soțul său, care a decedat în urmă cu mai bine de 14 ani. Pe altele le-a cumpărat de una singură, iar valoarea la care se ridică este impresionantă.

A dat 40.000 de dolari doar pe un obiect de decor

În plus, Carmen Harra și-a mai cumpărat în urmă cu câțiva ani și un apartament cu vedere la Ocean Atlantic. Acesta măsoară 200 de metri pătrați, iar vedeta este mai mult încântată de acesta și de priveliștea de care are parte.

Are și de ce, având în vedere că chltuit sume colosale pentru a-l face pe placul său. Carmen Harra a dezvăluit că a dat nu mai puțin de 40.000 de dolari pe un obiect de decor. Este vorba despre o piatră care luminează în mai multe culori.

„Am obiecte în casă în valoare de aproximativ două milioane de euro. Soțul meu a fost colecționar de artă. Casa din Florida are vreo 400 de metri pătraţi, are piscină, am foarte mulţi palmieri. Am mango, lămâi şi tot ce vrei în curte.

E o casă frumoasă, pe care acum cumpărat-o acum 15 ani. Iar acum cinci ani, am cumpărat şi un apartament la Ocean, pe care l-am refăcut, are şi acesta vreo 200 de metri pătraţi.

Este spectaculos, are o vedere panoramică la Oceanul Atlantic. Am investit foarte mult în el. Am dat 40.000 de mii de dolari numai pe o piatră care seara luminează în toate culorile. E numai lumini şi lampadare de cristal”, a povestit Carmen Harra, potrivit