Cum au ajuns românii sclavii Europei. “Dormeam într-o baracă şi mâncam din tomberon”

Într-o lume în continuă mișcare, indiferent de pandemia de coronavirus care a acaparat întreaga planetă, România a ajuns să exporte „sclavi” în Europa. Săraci lipiți pământului, nu puțini sunt conaționalii care pleacă în străinătate într-o căutare soră cu disperarea a locurilor de muncă menite să le schimbe destinul. Pentru mulți dintre ei, aventura se transformă într-un adevărat coșmar și devin robi pe pământuri străine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fără acte, fără niciun fel de asigurare sau acoperire, șansele lor sunt reduse. Așa că, mai toți acceptă compromisul și lucrează la negru pentru fermieri nu tocmai „pâinea lui Dumnezeu”. Muncesc zi lumină și nu o dată au fost săriți la plată. Unii dintre ei aleg să plece, dar nu ajung prea departe.

Cel mult se opresc într-o altă fermă, într-un alt sătuc îndepărtat de glia străbună, dar care le promite speranță cât pentru o nouă viață. Este povestea a sute de români, poate chiar mii, oameni care și-au abandonat familiile în țară și au plecat după căpătuială prin locuri străine. Unii dintre ei sfârșesc mințiți, păcăliți, amenințați și chiar bătuți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a devenit România exportatoare de „sclavi” în Europa

Sub protecția anonimatului, FANATIK a stat de vorbă cu unul dintre cei pentru care mirajul agriculturii europene s-a transformat într-un adevărat calvar. A locuit de când se știe într-un sătuc din Ialomița și n-a avut mai niciodată prea multe. Strictul necesar a reprezentat câteodată prea mult și a ținut în unele momente chiar de domeniul imposibilului.

A mers în Italia cu bani împrumutați, așa cum, spune el, fac foarte mulți dintre cei care aleg să se rupă de țară. Există un „binevoitor” care acceptă să-ți plătească transportul până acolo, te prezintă chiar la fermă, după care îți ia din salariu cotă parte. Și îți tot ia…

ADVERTISEMENT

„Am ajuns acolo și m-au băgat într-o baracă. Ieșeam dimineața, la ora 4.00, munceam, apoi ne lăsau să mâncăm. Primeam un fel de masă acolo. Era ceva de n-ai cuvinte. Niște legume fierte în apă, fără gust, fără nimic. Apoi muncă până seara târziu. Zi de zi, fără întrerupere.

Dormeam câteva ore pe noapte. Abia aveam timp să ne spălăm hainele de pe noi. Noaptea ne închideau în baracă. Mai eram cu niște băieți din Ghana. Mă înțelegeam greu cu ei, dar reușeam să mai schimbăm câte o vorbă. Aproape 4 luni de zile n-am văzut un ban. Îmi spuneau că noi, românii, suntem mereu cu gura mare și vrem bani”, își începe bărbatul istorisirea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Românii, bulgarii și africanii, țintele fermierilor

Sătul de minciuni, românul a reușit să fugă din fermă. A fost nevoie de o clipă de neatenție a celor care îi păzeau și nu s-a mai uitat o clipă în spate. A plecat unde a văzut cu ochii și recunoaște cu lacrimi în ochi că a trăit câteva zile din mila oamenilor.

A mâncat din tomberoane, la „all inclusive”, așa cum i se spune printre refugiați. „Nu mi-e rușine să zic, am învățat și eu de la alții. Ca să trăiesc am mers la all inclusive. Știți ce înseamnă? Te duci, ridici capacul la tomberon și mânânci ce găsești. Străinătatea nu e pentru toți. Unii o iau razna cu capul când ajung acolo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Se gândesc că o să aibă bani, de toate, că o să trimită și acasă. Ce să trimiți? Au fost zile când nici aer nu aveam suficient. Cei care m-au dus acolo fac și acum același lucru. Stați fără grijă, are balta pește”, continuă acesta.

Un singur lucru l-a șocat cu adevărat. Faptul că amicii din Ghana au rămas pe loc, deși ar fi putut și ei să evadeze. „E sărăcie mare la ei. Mai mare ca la noi. Le-a fost teamă să plece. Au rămas acolo să le arunce ăia niște resturi. Resturile alea erau suficiente pentru ei. Erau ceva”.

ADVERTISEMENT

Mafia din Italia controlează piața migranților ilegali

La întrebarea simplă despre Poliție, bărbatul izbucnește în râs. E de acord că autoritățile italiene au început să facă percheziții, spune că a fost chiar el controlat la o altă fermă la care a ajuns după fuga din Iad, dar drumul pare a fi unul înfundat.

„Acolo Mafia controlează totul. Când eram mic era Caracatița la televizor. Ăia sunt mici. Aici e pe bani serioși”, mai adaugă bărbatul.

ADVERTISEMENT

De altfel, numai în luna iulie a anului acesta, carabinieri au percheziţionat 14 ferme şi au reţinut 60 de persoane într-o operaţiune care a vizat combaterea exploatării lucrătorilor din agricultură, în mare parte migranţi ilegali.

Acţiunea a fost una de amploare și s-a desfășurat cu participarea a 300 de membri ai forţelor de ordine, în provinciile Cosenza din Calabria şi Matera din regiunea Basilicata.

Italia, pepinieră pentru lucrătorii din agricultură

Conform statisticilor oficiale, în fiecare vară, mii de africani, dar şi bulgari şi români vin în Italia pentru a recolta fructe şi legume. Mulți dintre ei sfârșesc înșelați. Sunt plătiţi cu salarii de mizerie, cazaţi în condiţii neomenești și exploataţi de organizaţii mafiote.

Ca să se apere, guvernul de la Roma a introdus o normă prin care se regularizează temporar situaţia lucrătorilor ilegali din agricultură, pentru a lupta împotriva acestor practici şi a permite totodată accesul acestor sezonieri la o asigurare de sănătate.

Concret, angajatorii trebuie să depună o cerere de regularizare, plătind o sumă forfetară de 500 de euro, sau cetăţenii străini al căror permis de şedere expiră pot solicita la rândul lor un permis temporar.

Nu toți au fost mulțumiți de această decizie. În ciuda faptului că se adresa și persoanelor care se ocupă de menaj şi mai ales de îngrijirea vârstnicilor, au fost puțin peste zece mii de cereri, întrucât angajatorii nu vor să plătească.

Câți români lucrează ilegal în Europa

Situația românilor care lucrează ilegal în Europa este una destul de dificilă. De altfel, numai în ultimele luni, Germania, Turcia, Austria, Franța și Italia au raportat prezența a sute de conaționali aflați pe teritoriile lor și care nu erau înregistrați în câmpul muncii.

O altă piață și oportunitate pentru români este Marea Britanie. În 2018, un total de 3,9 milioane de persoane au imigrat în unul dintre statele membre ale UE și, conform datelor raportate, 2,6 milioane de emigranți au părăsit un stat membru al UE.

În același an, numărul estimat al imigranților din țări din afara UE către UE a fost de 2,4 milioane, iar numărul emigranților din UE către o țară din afara UE a fost de aproximativ 1,1 milioane.

În plus, 1,4 milioane de persoane care își aveau anterior reședința într-un stat membru al UE au migrat către un alt stat membru. Deși nu există o statistică oficială se estimează că peste 200 de mii de români lucrează fără acte.