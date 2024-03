Cum au fost arestaţi 6 jucători de la Rapid la Poliţie înaintea unui derby cu Dinamo: “Aţi violat! O să vedeţi voi”

povestea celor 6 jucători ai giuleștenilor care au fost chemați la Poliție înaintea unui derby cu Dinamo. Fostul portar al Rapidului a dezvăluit și motivul.

Cum au fost arestaţi 6 jucători de la Rapid la Poliţie înaintea unui derby cu Dinamo

Dinamo a fost recunoscută ca fiind echipa Poliției în perioada regimului comunist. Astfel, înaintea unui meci al Rapidului cu formația din Ștefan cel Mare, 6 jucători au fost chemați la secție, acolo unde li s-au luat amprente, declarații și li s-au făcut poze ca și cum ar fi arestați.

Leo Toader, unul dintre giuleștenii care au luat parte la acel moment, a explicat că polițiștii i-au acuzat pe fotbaliști că ar fi violat o fată. Ulterior, se pare că întregul moment a fost făcut înaintea unui derby cu Dinamo pentru a-i dezavantaja pe rapidiști.

Chiar dacă au fost stresați din cauza momentului, care s-a dovedit a fi doar o confuzie, jucătorii s-au montat foarte bine pentru acel meci și au câștigat duelul contra formației din Ștefan cel Mare.

“Am fost anunțați că suntem chemați la Circa 4 (n.r. Secția 4 de Poliție), dar nu ne-au spus de ce. Eu am intrat seara cu Țîră în cantonament cu echipa națională de tineret. Luni dimineața trebuia să plecăm în Rusia, URSS pe vremea aceea, pentru două meciuri amicale. Vineri ne întorceam. Era doar o acțiune scurtă.

Noi aveam avion la 11 de dimineață și la prima oră ne-am prezentat acolo. Norocul meu este că am intrat primul, pentru că aveam acțiunea aceea cu echipa națională. Au început cu poze, numere, amprente. Noi am zis că e glumă, pentru că ne știam cu fotografii care veneau la meciuri.

Râdeam așa. După am văzut că s-a îngroșat gluma și ne întrebam ce s-a întâmplat. Nimeni nu ne-a zis nimic până când am intrat în biroul comandantului Oltenaș”, a spus Leo Toader, la SUFLET DE RAPIDIST.

“Aţi violat! O să vedeţi voi”

“M-a pus să mă așez și să dau o declarație cu ce am făcut în luna februarie. Mă punea să scriu, dar nu îmi zicea de ce. Până la urmă a zis că am făcut, că am dres și că am fi violat pe cineva. Am scris pe unde am fost, ce am făcut și am ieșit. Norocul meu că am ieșit primul. Am stat să îl aștept pe Țîră, dar el a întârziat. Pe mine m-au dus la aeroport, iar Fane nu a mai apucat. Pe el l-a luat la întrebări și au zis că îi dau 10 ani.

Pe Liță Dumitru l-au umilit cel mai mult. El era ultracunoscut și avea 39 de ani. Vă dați seama și pentru el cum a fost. Ce impact a avut pentru imaginea lui. Eu când am plecat stăteam cu frică să nu vină să mă ia de la aeroport. În toată perioada aceea mă gândeam la asta”, a povestit .

“Ne-am montat foarte bine pentru meciul cu Dinamo”

“Am ajuns înapoi și am intrat în cantonament. Mi-au spus toți băieții ce au pățit. Mi-am dat seama că eu chiar am avut noroc. Pe ei i-au luat la întrebări multe, la mișto și la înjurături. Ne-am montat foarte bine pentru meciul cu Dinamo. Pentru că apărut acest sentiment de răzbunare, mai ales când te știi nevinovat. După aceea s-a spus că a fost totul o confuzie.

S-a încercat intimidarea aceasta la început, apoi au întors-o. Ei au stat toată săptămâna în tensiune. Eu dacă am fost plecat și cu meciurile, nu a fost la fel. Și atunci am intrat așa cu ură în meciul cu Dinamo și a fost un rezultat pozitiv. Pe vremuri era greu să bați Dinamo, să bați Steaua. Erau două echipe de valoare, de tradiție și jucau în cupele europene. Erau foarte buni”, a mai spus Leo Toader, la SUFLET DE RAPIDIST.

Adevărul despre arestarea a 6 jucători ai Rapidului înaintea unui meci cu Dinamo