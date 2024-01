Cum au fost păcăliți doi turiști români în Slovenia. Escrocii așteaptă în benzinării și pe autostrăzi: „Găsesc tot timpul o modalitate să te fure”

Doi turiști români, care au fost păcăliți în Slovenia, au decis să își povestească experiența neplăcută. Ei au relatat, în mediul online, care așteaptă în benzinării și pe autostrăzi.

Doi turiști români au fost păcăliți în Slovenia

Prima dintre întâmplări a avut loc în urmă cu doi ani, în timp ce se întorceau în țară. Pentru că la bordul autoturismului personal a apărut o eroare, turiștii, soț și soție, s-au oprit într-o benzinărie din Slovenia.

Imediat au fost întâmpinați de escrocii respectivi, care au venit cu o mașină de tractări. I-au abordat pe români, spunându-le că îi pot ajuta. I-au convins să meargă cu ei într-un sat, aflat la o distanță considerabilă de locul întâlnirii, pentru a băga calculatorul și a șterge eroarea.

Zis și făcut. Însă, când li s-a comunicat prețul pentru serviciul lor, românii 650 de euro. Aventura lor în Slovenia nu s-a oprit aici. Când s-au întors au fost nevoiți să alimenteze, numai că, în benzinării, la pompă au constatat că scria doar „Gas”.

„Pe pompă GAS ,logica noastră-motorină! Când am plătit scria că am pus benzină! Am împins mașina în parcare, am sunat mecanicul nostru și ne-a explicat cum putem goli rezervorul. Am căutat peste tot un furtun, nimeni de acolo nu avea nimic! Dar ce aveau?! Ați ghicit, o mașină cu un tip care aștepta proști ca noi ca să “îi ajute” pentru 400 de euro!”, a povestit Paula, potrivit .

Însă, de data aceasta femeia și soțul ei nu au mai picat în plasa escrocilor, bănuind că totul se întâmplă în urma planurilor puse la punct de aceștia. Prin urmare, au mers în împrejurimi și au găsit un furtun. Românii spun că în parcarea benzinăriei se aflau foarte mulți oameni care treceau prin aceeași problemă, ba chiar unii au și plătit escrocilor pentru a-i „ajuta”.

Cum au fost păcăliți să plătească de două ori pentru motorină

Un alt incident nefericit a avut loc, recent, potrivit femeii, tot în Slovenia. Soțul ei a oprit la o benzinărie să alimenteze mașina și a plătit 50 de euro cash pentru motorină. Ulterior, a cerut un cartuș de țigări, spunând că pe acesta îl va plăti cu cardul.

„Ce credeți că s-a întâmplat?! I-au luat de pe card motorina și țigările, ca și cum 50 de euro nu au existat! Mi i-a dat la telefon, am încercat să vorbesc în italiană, engleză, franceză, nu au recunoscut!

Știu că postarea mea e una lungă, dar vreau să fiți conștienți că ei asta fac, poate ziceți mie nu mi se poate întâmpla! Greșiți, ei găsesc tot timpul o modalitate să te fure!”, a adăugat femeia.