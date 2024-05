Cum e, de fapt, Cabral ca tată. Andreea Ibacka l-a dat de gol: „Minte cu nerușinare”

Andreea Ibacka a dezvăluit care sunt temerile lui Cabral în calitate de tată de fată. Prezentatorul susține că e relaxat, dar soția lui l-a dat de gol și spune că lucrurile stau ușor diferit.

Andreea Ibacka l-a dat de gol pe Cabral

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc și . La început, prezentatorul nu a fost pe placul actriței, dar acum nu-și văd viața unul fără celălalt.

ADVERTISEMENT

În plus, în ultimii ani, familia lor s-a mărit. Împreună . În plus, vedeta de la Pro TV mai are o fiică, în vârstă de 21 de ani, astfel că susține că este destul relaxat atunci când vine vorba de fata pe care o are cu soția sa.

Totuși, Andreea Ibacka l-a dat de gol pe Cabral și spune că acesta nu este tocmai pregătit pentru maturizarea lui Namiko și pentru momentul în care micuța va crește și va începe să fie curtată de băieți.

ADVERTISEMENT

„Minte cu nerușinare! (n.r. Cabral Ibacka). Fiica mea a primit recent un cadou de la un coleg de grupă. Era o sticlă cu un mesaj în ea. A fost o atenție pentru fetițe! În mesajul respectiv scria: ‘Ești frumoasă’. A murit puțin! Ce să zic cu cluburile…vrăjeală!

Dar nu suntem acolo, deci momentan răsuflă ușurat! Suntem la început, dar trebuie să ne obișnuim cu gândul! Sunt foarte mici, 5-6 ani au colegii ei, dar mai există simpatii! Mai aud povești care și pe mine mă pun pe gânduri.

ADVERTISEMENT

Că au avut mai mulți iubiți deja. Nu fiica mea, alte colege! Se joacă până la urmă!”, a povestit Andreea Ibacka despre modul în care Cabral gestionează creșterea fiicei sale cele mici, pentru

Namiko are mai multe activități

Chiar dacă sunt încă mici, Andreea și Cabral Ibacka se asigură că Namiko și Tiago se dezvoltă armonios. Astfel că micuța este deja înscrisă la mai multe activități, precum artele marțiale sau escalada.

ADVERTISEMENT

„Este bine că suntem destul de relaxați amândoi! Cumva jucăm good cop și bad cop pe rând, în funcție de profilul pericolului! I-am lăsat, în general, să facă devreme anumite activități considerate de alții ca fiind periculoase. De exemplu, fiica mea merge la cățărări, la escaladă, de la 2 ani. Acum se duce până în tavan!

La 4 ani era profi! La 4 ani a început și artele marțiale. Nu sunt chiar activitățile pe care le alege toată lumea, dar nouă ni s-au părut potrivite! Nu suntem pe panică! Aș putea să zic că Namiko, un an și jumătate mai târziu, deja este sportiv de performanță! Mă bucură foarte tare!”, completat Andreea Ibacka.