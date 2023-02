Cum s-au îndrăgostit Cabral și Andreea Ibacka. Ce spune vedeta despre diferența de vârstă dintre ei

Cabral și Andreea Ibacka s-au cunoscut în urmă cu mai bine de un deceniu și iată că sunt și acum împreună. Se completează reciproc, amândoi activează în același domeniu și nu puțini sunt cei care spun că ambilor parteneri le stă foarte bine împreună.

Cum s-au cunoscut Andreea Ibacka și Cabral

Andreea Ibacka însă a cam uitat cum a fost începutul relației lor. Cu toate astea, vedeta știe că a ajuns să se îndrăgostească de soțul ei, pe care îl vedea destul de des. Cum s-a întâmplat totul? Vedeta spune că prima oară, ea și Cabral au fost buni prieteni. Aceștia vorbeau destul de multe, însă nici măcar ea nu știe care a fost momentul în care cei doi au decis să formeze un cuplu.

Asta nu înseamnă că lucrurile nu merg bine între ei, după cum povestește chiar soția prezentatorului tv. ”Nu-mi dau seama care a fost momentul nostru zero. Ne-am împrietenit, am început să ieșim, ne-am vorbit la pertu… și apoi s-a rupt filmul. E clar, mi-a făcut magie neagră! Ăăă, de culoare am vrut să zic”, a dezvăluit Andreea Ibacka, într-un interviu acordat recent.

Între Cabral și Andreea Ibacka există o diferență de vârstă de opt ani de zile, însă acest lucru nu pare că i-a afectat pe cei doi, iar asta spune chiar vedeta. Într-adevăr, dacă ar fi fost mult mai tineri când s-ar fi cunoscut, poate ar fi fost o problemă, însă în prezent, vârsta nu îi afectează deloc.

De asemenea, Andreea Ibacka a mai povestit și câteva detalii neștiute până acum. Vedeta spune că i-a fost colegă în școala generală lui Artemis, care este fix sora lui Cabral. Totodată, ea recunoaște că din cauza vârstei, fiecare simte diferit etapele din viața sa.

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre diferența de vârstă dintre ea și Cabral

Mai exact, Andreea Ibacka i-a explicat lui , despre criza vârstei mijlocii, iar ea a fost cea care și-a dorit o familie mai mare și iată că lucrurile au ieșit cât se poate de bine la final, de ambele părți, pentru cei doi par niște oameni împliniți.

”Da, există momente în care simțim diferit tocmai prin prisma etapei pe care o traversăm. Eu i-am înțeles criza vârstei mijlocii (să nu-i spuneți că a pățit el așa ceva!), el a mers pe mâna mea când a venit vorba despre decizia extinderii familiei, despre timing-ul ideal (mă scuzați, nu mi-a ieșit nicio formulare mai puțin pompoasă)”, a mai povestit Andreea Ibacka, în interviul acordat pentru , făcând referire la diferența de vârstă dintre ea și Cabral.

Printre altele, ea a mai recunoscut că familia lor este una cât se poate de unită. De asemenea și socrii lui Cabral sunt niște oameni exemplari. Andreea Ibacka spune că , se văd destul de des cu restul membrilor familiei.

De asemenea, Andreea Ibacka a mai recunoscut că în ciuda faptului că au devenit părinți din nou, iar timpul este limitat, ea și Cabral fac tot posibilul pentru a mai petrece și timp de calitate împreună.