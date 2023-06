Temerile părintești ale lui Cabral! Vedeta Pro TV, despre relația cu cei trei copii: ”Te întrebi dacă i-ai învățat bine”

a vorbit despre cum se descurcă în rolul de tată! Le dă celor trei copii ai săi sfaturi prețioase și a dezvăluit și care este cea mai importată lecție pe care le-a oferit-o. Când nu este la filmări, carismaticul prezentator se ocupă de creșterea și educarea copiilor săi. El are o fetiță și un băiețel, în vârstă de 5, respectiv 1 an și jumătate din căsnicia cu Andreea Ibacka. Cabral mai are o fată, Inoke care are 20 de ani, din căsnicia cu prima soție, Luana.

Cabral vorbește despre cea mai importantă lecție oferită celor trei copii! Ce regrete are prezentatorul

Cabral a fost mereu un bărbat cu picioarele pe pământ, echilibrat, dar cu o doză de optimism. Vedeta PRO Tv a oferit un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre relația cu cei trei copii. Prezentatorul le-a oferit și sfaturi prețioase de care, speră el, aceștia vor ține cont.

ADVERTISEMENT

„Principiul sau sfatul pe care i l-am dat este simplu: `Nu ai timp`! Le-am spus să nu cadă în capcana în care să creadă, așa cum credeam eu, că ai timp. Să se bucure de viață acum, căci nu avem timp.

Ne tot mințim că, la un moment dat, o să facem aia, și că o să se termine cealaltă, apoi ne apucăm de alta. Dar, adevărul este că nu ai timp. Poate există momentul potrivit, dar, chiar dacă nu este momentul potrivit, fă-o, ca să nu regreți mai târziu.

ADVERTISEMENT

Vreau să mă asigur că se bucură de viață, că au un scop și înțeleg cât de repede trece timpul. Vreau să nu se trezească la o vârstă la care să aibă regrete”, a spus Cabral pentru FANATIK.

Cum reușește să se împartă prezentatorul între viața de familie și carieră: „Acasă, cei doi copii mă iau de nou”

încearcă să se împartă între viața profesională și cea de familie. Cu toate că, recunoaște el, îl ajunge oboseala, după ore întregi de filmări, Cabral își găsește mereu timp și energie pentru familia lui.

ADVERTISEMENT

„Când ajungi seara acasă după muncă, cei mici te iau de nou. Eu mereu îmi găsesc energia pentru familia mea. Dacă vin la muncă și trag de mine și ajung acasă rupt, de ce mai vin la muncă?

Cred că așa sunt toți părinții. Copilul nu are nicio vină că tu ai făcut overtime, că ai filmat 14 ore. Oboseala o simți, indiferent ce ai face” , a mai dezvăluit prezentatorul tv pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum se vede prezentatorul tv în postura de socru mic : „Inoke are iubit”

. Tânăra este plecată la studii, iar tatăl ei este tare mândru de ea. Are iubit, își construiește o carieră, iar Cabral nu poate fi mai fericit decât atât.

ADVERTISEMENT

„Inoke e foarte bine. Este în Olanda de vreo trei ani. Este liniștită, relaxată, face ce-i place, studiază. Are ce vrea ea, și iubit. Atunci când sunt mici te întrebi dacă i-ai învățat bine, oare dacă le-ai explicat bine. Trec anii și vezi că și norocul și voința lor îi duc în unele puncte care, uneori, te bucură. Când vezi că sunt relaxați, când vezi că le place ceea ce fac” , a spus Cabral, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Și pentru că în viață nu este întotdeauna totul roz, Cabral și Andreea Ibacka au trecut, recent, și prin momente mai grele. Copilul lor cel mic, Tiago, a avut un puseu de febră, iar cei doi au ajuns de urgență la spital cu el. Cabral a povestit despre momentele dificile prin care au trecut.

„Tiago a avut un puseu la stomac, și nu îi ceda febra. Am vorbit cu medicul nostru pediatru și am reușit să ținem febra cât de cât în frâu. Apoi, de la 12 noaptea, cu tot cu dușuri călduțe, medicație și toate cele, nu mai scădea. Atunci am spus că trebuie să mergem la spital că nu putem să riscăm nimic.

La spital a fost ok. A doua zi piticul a fost țiplă, dar în noaptea aceea nu ne-am panicat, dar am fost prevăzători. Dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, te întrebi, de ce nu am făcut asta?!

A fost tare că am ajuns la spital la ora 3 noaptea. Și când am plecat era lumină deja, se făcuse 6 dimineața. Copilul a fost uimit. Din fericire, totul este bine acum”, a mai spus prezentatorul de la PRO Tv.