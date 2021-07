Cum încearcă s-o uite Vlad Gherman pe Cristina Ciobănașu. Ce imagini le-a împărtășit fanilor

Vlad Gherman încearcă să uite de relația cu Cristina Ciobănașu, de care s-a despărțit în primul an de pandemie.

Bărbatul a postat câteva fotografii pe contul său de Instagram în care este extrem de fericit bucurându-se de natură, la munte.

Tânărul actor este pasionat de sporturile extreme. Iubește adrenalina și a vrut să-și încarce bateriile, să-și pună ordine în gânduri în felul său.

Vlad Gherman încearcă s-o uite pe Cristina Ciobănașu urmându-și pasiunile

Fostul partener al de telenovele a pus câteva imagini cu el, arătându-le fanilor cum se dă cu bicicleta pe traseele dificile din munți.

Echipat corespunzător și cu mult chef de mișcare, Vlad Gherman a trăit câteva momente frumoase, încercând să uite eșecul relației cu femeia pe care a iubit-o cel mai mult în viața lui.

„Taste the adrenaline”, este textul pe care l-a scris actorul pe Instagram la cele trei imagini cu el în postura de ciclist.

Chiar dacă nu mai sunt împreună, cei doi actori au continuat să păstreze legătura de dragul momentelor pe care le-au trăit în toți anii de relație.

Vlad și Cristina au vorbit imediat după despărțire despre situația lor. Nu au dat niște răspunsuri convingătoare pentru fani în legătură cu motivul care a dus la ruptură, dar de fiecare dată când au vorbit unul despre celălalt au făcut-o cu mult respect.

„Nu am spus niciodată că e relația roz”

„De-a lungul relației au fost foarte multe momente. Asta apropo de ce spunea și Cris mai devreme și de ce am lăsat noi să se vadă. Normal. Nu am vrut niciodată să postăm când eram supărați. Totodată, în interviuri nu am spus niciodată că e relația roz și perfectă.

Au fost momente… Au fost suișuri și coborâșuri ca-n orice relație. Da, au fost discuții pe care întotdeauna am reușit să le rezolvăm. Doar că se acumulează și a fost evident. Anul 2020 ne-a pus capac”, a declarat Vlad Gherman pentru

Vlad și Cristina au afișat întotdeauna imaginea unui cuplu perfect. Cei doi au fost nevoiți să treacă prin despărțire fiind colegi de serial, lucru care le-a îngreunat destul de mult relația, căci fiecare avea nevoie de niște momente de singurătate pentru a pune cap la cap tot ce s-a întâmplat cu ei.