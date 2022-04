Cum își educă Ozana Barabancea fata de 18 ani: ”I-am dat o educație solidă, bazată pe o morală creștină”

Ozana Barabancea este o mamă împlinită. Are doi copii superbi, pe care i-a crescut cum a știut mai bine. Pe Gloria, fata ei, în vârstă de 18 ani, artista a educat-o în spiritul moralei creștine. În prezent, jurata de la ”Te cunosc de undeva” a început filmările pentru cel de-al 17-lea sezon al emisiunii ce vine cu o mulţime de surprize.

Ozana Barabancea și-a educat fiica în spiritul moralei creștine

, dar și doi copii care au moștenit talentul ei muzical și al tatălui lor. Cât timp a fost pandemia, vedeta nu a mai călătorit decât în țară. Acum își dorește enorm să mai ajungă la locurile sfinte din Israel, alături de copiii ei, Andrew și Gloria.

Ozana, pandemia a cam trecut. Ce au oamenii de învățat din experiența aceasta?

– Oamenii au învățat să prețuiască familia și fiecare clipă.

Nu ai mai călătorit peste hotare. Care este primul loc în care ai vrea să pleci?

– Îmi este dor să ajung la Mormântul Sfânt, în Israel.

Cât de mult a avut de suferit activitatea ta muzicală?

– A suferit dorința mea de a dirija orchestra, în rest, activitatea de la Opera Națională a mers înainte, cu restricțiile momentului, dar a mers. Am avut antrenamentul necesar meseriei mele de artist liric.

”Sunt fericită că am șansa să dirijez și mai ales să-mi dirijez copiii. Este un vis împlinit”

Cu ce surprize revii pe scenă după pandemie? Spectacolul tău e primul de la ridicarea restricțiilor?

– Sunt fericită că am șansa să dirijez și mai ales să-mi dirijez copiii, pe Andrew și pe Gloria, alături de Orchestra Lumini Sonore. Este un vis împlinit.

Ai doi copii superbi care au moștenit talentul tău muzical și al tatălui lor. Voi i-ați încurajat de mici sau a fost dorința lor să pășească pe drumul muzicii?

– Eu i-am îndrumat, i-am susținut și îi voi susține mereu. De asta sunt mamă și sunt muzician.

Gloria a împlinit 18 ani. Ce face acum? Ce intenționează să facă în viitor?

. Gloriei i-a priit pandemia pentru că s-a concentrat pe studiu, a participat la festivaluri online și a evoluat mult. Chiar a debutat anul trecut cu orchestra simfonică sub bagheta mea, a fost o premiera mondială: mama dirijor, fiica solist instrumentist. A avut șansa unică să-l convingă pe cel mai apreciat concert maestru, Virgil Zvorișteanu, de la Orchestra Națională Radio, să cânte alături de noi, la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

A fost colegă cu fiul ei

Andrew are 20 ani. Este student la conservator. La un moment dat ați fost colegi?

– Andrew are 21 de ani și este student la UNMB la Compoziție Jazz. La un moment dat am fost colegi, eu la master și el la licentă. Ne întâlneam, ne salutam și porneam mai departe. E un sentiment special să fi coleg cu copiii tăi. M-am simțit mai tânără și asta m-a obligat. M-a obligat să învăț bine. Mi-e dor de facultate, dar cum am intrat la doctorat. Deci, nu mă las.

Cum te înțelegi cu copiii tăi?

– Ne înțelegem, ne ascultăm nevoile unul celuilalt, ne sprijinim, ne sfătuim, ne mai dojenim, e firesc. Încercăm să fim uniți.

Andrew e mai mare. Are o iubită?

– Andrew e foarte tânăr. Are timp să se focuseze pe definirea lui ca muzician. Să își pună bazele unei meserii. Asta este o prioritate pentru el.

Gloria este o fată foarte frumoasă, probabil și curtată. Ți-a cerut sfaturi cu privire la băieți?

– Gloria este o fată înțeleaptă, cu preocupări nobile, are mereu cuvintele la ea și știe măsura dialogului. I-am dat o educație solidă, bazată pe o morală creștină. Știe să deschidă ochii mari când este provocată. Am încredere în ea.

Jurata emisiunii Te Cunosc de Undeva și-a micșorat stomacul

Ești o persoană gurmandă? Ce le pregătești copiilor?

– Nu sunt cea mai bună gospodină. Acum e perioada postului. E momentul să fiu creativă.

Ți-ai micșorat stomacul. Ai mai repeta experiența?

– Da, aș mai repeta stomacul. A fost o decizie înțeleaptă.

Cât ai slăbit până la urmă?

-Am slăbit, m-am mai îngrășat, iar am slăbit… oscilez.

Ce trucuri ai de înfrumusețare?

– Nu am trucuri. Sunt soi bun. Natura mă ajută mult, dar merg săptămânal la cosmetică pentru tratament facial.

Primul ei spectacol după ridicarea restricțiilor este pe 16 aprilie

Ai vreun vis neîmplinit?

– Am toate visele împlinite. Sunt obligată să visez în continuare și să-i mulțumesc Lui Dumnezeu că mi-a ascultat toate rugăciunile.

Ce planuri de viitor ai?

– Pe 16 aprilie am concertul de la Teatrul Elisabeta unde voi dirija Orchestea Lumini Sonore, voi cânta și voi recita poezii. Repertoriul este potrivit acestei perioade. Am invitați: Arlinda Morava ( Albania), Vlad Miriță, Cristian Faur, Cristiana Damian, Ina Elena Dinca, și, bineînțeles, Gloria Barabancea. Și Andrew Barabancea.