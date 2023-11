Cum îți dai seama dacă orezul a expirat. La ce pericol te expui dacă îl consumi după ce termenul de valabilitate a trecut

Cum îți dai seama că orezul a expirat. Există un pericol la care te expui dacă îl consumi după ce a expirat deja termenul de valabilitate.

Cum îți dai seama că orezul a expirat

Orezul este unul dintre alimentele care ține foarte mult timp. Dar chiar și acesta are o perioadă de expirare la care trebuie să fim foarte atenți. diferă în funcție de tipul de orez.

ADVERTISEMENT

Astfel, uscat are de obicei o durată de valabilitate de aproximativ 4-5 ani, în timp ce orezul brun are o durată de valabilitate mai scurtă, de aproximativ 6 luni până la 1 an din cauza uleiurilor naturale conținute în stratul său exterior care pot deveni râncede.

Dacă orezul dezvoltă un miros neplăcut sau are un aspect ciudat, ar putea fi semnul că a devenit ranced sau a fost contaminat. În astfel de cazuri, este mai bine să nu-l consumați.

ADVERTISEMENT

Dacă apar găuri pe bobul de orez acesta nu mai trebuie consumat. În cazul orezului brun, acesta poate căpăta un aspect mai albicios și poate să devină uleios.

De ce să nu mănânci orez expirat

Orezul expirat poate fi contaminat cu bacterii precum Bacillus cereus, care poate produce toxine rezistente la gătire.

ADVERTISEMENT

Consumul de alimente contaminate cu aceste toxine poate duce la intoxicații alimentare, caracterizate prin simptome precum vărsături, diaree și dureri abdominale.

Orezul și alte cereale pot dezvolta mucegaiuri și ciuperci în condiții de depozitare necorespunzătoare. Consumul de orez contaminat cu fungi poate provoca intoxicații alimentare sau alte reacții alergice.

ADVERTISEMENT

Oreztul trebuie păstrat în spații uscate și la temperatura camerei pentru a te asigura că va ține mult timp. El se va altera mult mai repede dacă îl ții într-un spațiu umed, de exemplu.

În cazul orezului cu conținut mai ridicat de uleiuri, cum ar fi orezul brun, expirarea poate duce la râncezire, iar consumul unui astfel de orez poate provoca disconfort gastric și poate afecta gustul alimentului.