Cum l-a făcut Cleopatra Stratan de râs pe Edward Sanda, în public. Artista i-a atras atenția: “Propoziție, nu cuvânt”

Cleopatra Stratan l-a făcut de râs pe partenerul ei de viață, Edward Sanda, după ce acesta s-a exprimat greșit, în cadrul unui podcast. Cântăreața a ținut să-li corecteze soțul.

Cum l-a făcut Cleopatra Stratan de râs pe Edward Sanda, în public

Cei doi îndrăgostiți au fost , însă fanii au criticat progresul celor doi în cadrul reality show-ului. Mai exact, Edward Sanda a fost acuzat că își pune soția să facă probele mai grele.

Anul trecut, atunci când au fost invitați în cadrul podcastului Instinctive.ro, au fost nevoiți să-și descrie partenerul într-o propoziție.

Edward Sanda a răspuns, în schimb, într-un singur cuvânt, iar partenera sa de viață i-a atras atenția public. Cântăreața i-a explicat cum trebuie să construiască o propoziție.

“Propoziție, nu cuvânt”, l-a atenționat Cleopatra Stratan pe soțul ei. “Unică în lume”, a răspuns, din nou, Edward. “Într-o propoziție ai nevoie de subiect și predicat”, a adăugat cântăreața.

În final, Edward Sanda s-a conformat și a folosit exprimarea așa cum i-a explicat soția lui. “Ea este unică în lume”, a spus fostul concurent de la America Express, notează .

Cătălin Bordea, mesaj ironic la adresa lui Edward Sanda

Cătălin Bordea i-a transmis lui Edward Sanda un mesaj ironic și i-a spus că nu înțelege cum se poate prezenta în fața socrului său. Pavel Stratan, după parcursul din emisiunea de la Antena 1.

“Vreau să-i mulțumesc lui Edward Sanda! De acum încolo, când o să am orice urmă de lașitate, am păstrat momentul ăla cu el. Când o să zic: ‘Cred că am fost laș astăzi’, o să pun momentul ăla cu el: ‘Baby, e prea periculos, hai tu’.

Eu când am văzut faza aia la TV, mi-a sărit popcornul din gură. Am zis că aia e făcută la montaj: au lipit ‘baby’ cu ‘este’, cu ‘prea periculos’ și cu ‘hai tu’ din altă zi, că altfel nu ai cum așa ceva, așa laș?!

Da, cum merge mă el acum acasă la socră-su? Bă, e Stratan! Eu mergeam la concerte la Stratan cu teamă, mi-era frică să nu sară de pe scenă, că era body builder.

Nu vedeai body builder pe vremea aia, și nici femei cu silicoane. Acum vorbesc frustrările din mine, că dacă mai aveam verigheta pe deget, acum ziceam și eu: ‘hai, stai liniștit!’”, a spus actorul de stand-up comedy într-un podcast.