Cum le-a asigurat Andreea Bălan viitorul fetițelor sale: “Sunt la fel de chibzuită”

Andreea Bălan a avut grijă să le asigure viitorul fetițelor sale. Vedeta vrea ca micuțele să moștenească averea sa și s-a ocupat de acum de fiecare detaliu. Artista este foarte cumpătată cu banii.

este cunoscută încă de la finalul anilor ’90, din perioada adolescenței. De mai bine de două decenii, Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, fiind și dansatoare, în același timp.

Din moment ce este în lumina reflectoarelor de atâta timp, Andreea Bălan a strâns și o avere considerabilă. Vedeta vrea să le ofere fetițelor ei, Ella (6 ani) și Clara (4 ani), tot ce e mai bun, așa că are grijă ca micuțele să rămână și ele cu bani atunci când vor crește.

Astfel, cântăreața a deschis conturi separate pentru fiecare dintre fiicele sale. O dată la câteva luni, Andreea Bălan depune bani acolo, iar la 18 ani Ella și Clara vor putea intra în posesia lor.

De altfel, vedeta încearcă mereu să aibă niște bani deoparte, iar lucrurile au mers bine pentru ea, inclusiv în pandemie. Blondina este mai cumpătată cu banii de când a devenit mamă, dar câștigă și mai mulți bani.

“Într-adevăr întotdeauna am încercat să am bani deoparte pentru zile negre, pentru că mama mea așa m-a învățat. Mi-a spus că meseria de artist este efemeră și să am grijă să nu mă prindă anumite zile fără concerte sau, uite, cum a fost pandemia. Mie mi-a fost bine în pandemie.

De când am fetițele sunt la fel de chibzuită, dar și câștigurile sunt mai mari, pentru că am avansat în munca mea, am crescut ca brand. Sunt la fel de chibzuită, dar câștig mai bine. Da, au două conturi și la 18 ani vor avea acei bănuți.

O dată la 2-3 luni depun niște bani acolo, sunt conturi separate pe numele fiecăreia”, a explicat Andreea Bălan pentru .

Fiicele Andreei Bălan vor să-i calce pe urme mamei lor

Deși au vârste fragede, . Cele două se orientează spre muzică, motiv pentru care merg la Colegiul de Muzică George Enescu. Micuțele sunt pasionate de muzică, dans și actorie.

“Prima lor apariție a fost la Sala Palatului, la concertul Iulianei Beregoi cu 4000 de copii în sală și a fost uau, adică nu am început și noi la un concert mai mic, într-o sală mai mică. Știau piesele, am cântat o piesă de-a mea și o piesă de-a Iulianei. Noroc că am avut două concerte în aceeași zi.

La primul concert au fost timide, dar la al doilea le-am zis: gata, ați văzut cum e! Acum, la al doilea, țineți microfonul aici, că prima oară nu țineau bine microfonul, acum îl ținem bine și cântăm tare. Și se și vede diferența că la al doilea concert au cântat mult mai tare”, a mai spus Andreea Bălan.