Cum merg afacerile din România ale văduvei miliardarului Iosif Constantin Drăgan. Veronica a investit o sumă uriașă în țara noastră

Veronica Gușă de Drăgan a moștenit, în 2008, după decesul soțului său, Iosif Constantin Drăgan, o mare parte din averea de 1,6 miliarde de dolari pe care acesta o deținea la acel moment. În 2001, Veronica, fiica generalului Ștefan Gușă, şef al Marelui Stat Major al Armatei Române până în 1989, preluase deja conducerea executivă a Grupului Drăgan, înființat de soțul ei în 1948, sub denumirea de Butan Gas, care debutase cu afaceri în domeniul gazului lichefiat.

Veroniki Holding deține 35 de companii în Europa

În 2010, Veronica Gușă de Drăgan a schimbat denumirea grupului în Veroniki Holding, o structură ce activează în Italia, Grecia, România, Polonia, Austria, Serbia, Spania și Franța, prin intermediul a 35 de companiii ce au aproape 1.500 de angajați. Domeniile de activitate în care Veroniki Holding este implicată în Europa sunt gaz petrol lichefiat, energie regenerabilă, imobiliare, servicii medicale, activități media și tipărituri, acțiuni de responsabilitate socială.

ADVERTISEMENT

Veronica Gușă de Drăgan a investit peste 400 milioane de euro în cei 12 ani de activitate a Veroniki Holding. , acolo unde compania își desfășoară activitatea prin intermediul mai multor societăți comerciale. Astfel, în domeniul gazului petrol lichefiat activează ButanGas Romania SA, înființată în 1996.

Conform datelor de la Ministerul de Finanțe, consultate de FANATIK, ButanGas Romania SA a înregistrat, în 2021, un profit net de 2.698.326 lei. Afacerea este în scădere față de anii precedenți, când s-a bifat un profit net de 8.474.744 lei (în 2020) și 11.312.684 lei (în 2019). Datoriile firmei erau, la fnalul lui 2021, de 42.967.413 lei, acestea reprezentând, de fapt, investiția făcută de Veroniki Holding.

ADVERTISEMENT

Un alt domeniu important este cel imobiliar, afacerile derulându-se prin intermediul ButanGas International SRL și Drago Vera Imobiliara SRL. În portofoliul firmelor se află terenuri, apartamente și case care sunt scoase la vânzare sau închiriere. Prima firmă a înregistrat o pierdere netă de 5.755.328 lei în 2021, când s-a consemnat și o datorie de 34.214.420 lei. Cea de a doua a fost tot pe pierdere în 2021, de 671.844 lei, datoriile fiind de 34.063.330 lei.

Compania Veronicăi Gușă de Drăgan a dezvoltat un parc eolian

Veroniki Holding s-a orientat și spre domeniul energiei regenerabile, prin firma Veroniki Wind SRL, care a înregistrat un profit de 12.907.304 lei în 2021, cel mai mare din toată compania, în timp ce datoriile erau de 29.276.093 lei. Compania a dezvoltat un parc eolian în Siliștea, județul Constanța. Între timp, în 2016 s-a mai înființat o firmă, Veroniki Energy SRL, dar, conform informațiilor de la Ministerul de Finanțe, s-a depus o declarația pe proprie răspundere că entitatea nu a desfășurat activitate de la data înființării și până la 31 decembrie 2021.

ADVERTISEMENT

Un alt domeniu de activitate în care Veroniki Holding este implicată este cel medical. Grupul deține o clinică în București, Veroniki Life, iar în 2019 s-a relatat în presă că Veronica Gușă de Drăgan a început demersurile pentru o nouă investiție într-o centru medical care va activa la Poiana Brașov. Firma prin care se derulează activitatea medicală, Veroniki Life International SRL, a înregistrat o pierdere netă de 102.661 lei, în timp ce datoriile erau de 148.903 lei.

În 2017, Veronica Gușă de Drăgan a inaugurat o fabrică de reciclare și producție de PET-uri, aflată în comuna Contești, județul Dâmbovița. Firma prin care se derulează activitatea din domeniul ambalajelor alimentare se numește Veroniki Ecogrup SRL. Ultimele date de la Ministerul de Finanțe, consultate de FANATIK, arată că firma a înregistrat o pierdere netă de 4.675.780 lei în 2021, în timp ce datoriile erau de 52.179.101 lei.

ADVERTISEMENT

Veronica Gușă de Drăgan a investit aproximativ 40 de milioane de euro în afacerile din România

Un rezumat al activității financiare din 2021 a firmelor din România ale Veronicăi Gușă de Drăgan arată că două au făcut profit, iar cinci au înregistrat pierderi, bilanțul indicând că s-a înregistrat un profit net total de 4.400.017 lei. Datoriile cumulate ale tuturor firmelor din cadrul Veroniki Holding, la finalul lui 2021, erau de 192.849.260 lei, ceea ce arată că Veronica Gușă de Drăgan a investit aproximativ 40 de milioane de euro în afacerile din România ale grupului.

ADVERTISEMENT

Averea estimată a Veronicăi Gușă de Drăgan a fost de 900 milioane de euro în 2010, conform Forbes România. Peste 10 ani, în 2020, . Veronica Gușă s-a măritat cu Iosif Constantin Drăgan în 1995, când miliardarul avea 78 de ani, iar ea doar 22. Veronica i-a dăruit patru copii lui Drăgan, dar afaceristul mai avea un fiu dintr-o căsnicie anterioară. Fosta parteneră de viață a miliardarului locuiește la Palma de Mallorca, alături de familie. Iosif Constantin Drăgan a decedat pe 21 august 2008, la 91 de ani.

Iosif Constantin Drăgan a făcut avere din producerea și transportul gazului petrolifer lichefiat, extinzându-se apoi și în alte afaceri de anvergură, în energie, imobiliare, mass-media și industria navală. “Munca este o obligație. Așa am importat și exportat țesături și fibre din Italia în România, pentru pânzele de avion din care se realizau aripile avioanelor la IAR Sibiu. Am gîndit afaceri cu banalele, dar utilele mături. Am făcut marketing în piețele de desfacere din Elveția, Belgia și Anglia, făcând comerț cu produse alimentare, am afaceri imobiliare…”, a dezvăluit Iosif Constantin Drăgan, într-un interviu, despre cum s-au dezvoltat afacerile sale.