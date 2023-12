Cum petrece o vedetă musulmană Crăciunul: ”Sărbători frumoase și pentru mine”

În exclusivitate pentru FANATIK, Omar Arnaoult vorbește despre cum un musulman trăiește Crăciunul. Și, ne-a dezvăluit el, este una dintre sărbătorile lui favorite.

Omar Arnaoult, musulmanul care iubește Crăciunul

Omar Arnaoult este unul dintre artiștii noului val cu un succes uriaș. Tânărul, musulman ca religie, s-a ”luat” cu o creștină, cu Miruna, și ne-a dezvăluit că, de fapt, adoră Crăciunul. Ba chiar mai mult, explică el, perioada Sărbătorilor de Iarnă îl face să se bucure și mai mult de viață.

Chiar dacă nu și-a pus prea multe dorințe de Crăciun, Omar Arnaoult își dorește un copil. Și, cine știe, poate va primi un cadou în perioada sărbătorilor. Dar, până atunci, ne-a spus el, este preocupat de muzică, de concerte și să își răsfețe soția. Și se bucură enorm de momentele petrecute alături de nepoțel.

Omar Arnaoult: ”Ne bucurăm de această perioadă”

Cum veți petrece anul acesta sărbătorile?

– De când eram mic, sărbătorile prietenilor mei creștini au fost frumoase și pentru mine, eu fiind musulman. Iar acum, atât eu cât și soția mea ne bucurăm de această perioada decorată a anului și cântăm pentru oameni. E tot cu muncă, dar mai cu luminițe.

Ce cadou îți dorești de la Moș?

– Prefer să cred că Dumnezeu mă umple de cadouri prin toate fericirile pe care le trăiesc în viața mea. Dorințe am, dar le adresez lui Dumnezeu și îi mulțumesc Lui pentru că îmi răspunde mereu și simt că mă iubește.

Ce surprize i-ai pregătit Mirunei?

– De când o cunosc încerc să o surprind. Finalul de an nu e o ocazie mai importantă ca oricare altă zi să îmi fac partenera fericită. Fiecare zi pentru mine e o zi în care iubesc să o surprind și să o bucur cu gesturi mărunte, dar cu efect. Am eu șiretlicurile mele și funcționează, o simt că e leșinată după bărbatul ei!

Ce mai fac părinții tăi?

– Părinții mei sunt într-o fericire continuă, băieții lor cresc. Eu au deja un nepoțel pe care îl alintă toată ziua. Sunt bine și împliniți și frații mei și cu mine ne asigurăm să le aducem zâmbetul pe buze.

Cât de des va vedeți cu nepoțelul?

– Aproape săptămânal. E o dependență să îl auzim râzând, să îi vedem fața, să îl pupăcim și să intrăm în lumea lui fantastică. E pur el, și e pură și viață noastră când ne aflăm în preajma lui.

Omar Arnaoult: ”Ne gândim la copii”

Va gândiți și voi la copii?

– Ne gândim și noi la copii. E clar. Mi se pare că e timpul și când Dumnezeu ne va binecuvânta cu acest dar neprețuit, cu siguranță vom fi niște părinți sexy și cool.

Pe când nuntă, deși, da, știu… este doar o formalitate…

– Nu știu. Știi cum e, când un lucru nu are prioritate în viață ta curentă, nu poți estima neapărat când va avea să se întâmple. Cred mult în ideea că alte lucruri sunt mai prețioase și oricum. Dacă ar fi să fie, nu o să fie o nuntă tip business cum se poartă. Dar din dar se face rai e o zicala pe care o accept și cu care rezonez, dar nu neapărat când vine vorba de nunțile tradiționale. Îmi place să cânt la ele, dar dragostea mea cu Miruna cred că ar fi tare să fie sărbătorită în alt mod.

Ce nu ai reușit să faci pe plan muzical și ai ca țel în 2024?

– Nu îmi e frică să admit că n-a fost un an strălucit în ceea ce privește proiectele muzicale. Dar e bine că s-a întâmplat așa, pentru că îți iei avânt și mai tare pentru următoarea perioadă.

”Dumnezeu mă ferește de lucruri grave cu adevărat”

Care a fost cel mai greu moment al vieții tale?

– Nu mi-a fost greu niciodată și chiar dacă mi-ar fi fost, Dumnezeu e Unicul care trebuie să ne știe grijile. Nu văd ce ar putea să fie greu în viața mea, asta pentru că probabil, sunt mândru și de faptul că pot deschide ochii, pot respira. Am învățat să prețuiesc ce am și probabil de aceea Dumnezeu mă ferește de lucruri grave cu adevărat. Așa că… , pierzi niște bani, mănânci mai ieftin că vin facturile. Astea nu sunt probleme. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am.

Ce îți dă putere să mergi mai departe când totul pare că se năruie?

– Mereu raportez ideea de a se nărui la viețile altora și ce crezi… Oricât de rău ți se pare că arată o situație a vieții, dacă te transpui cu toată ființă ta în pielea altuia, realizezi că ! Asta e tehnică pe care o folosesc. Recunoștință și umilință în fața vieții. Privesc viața mea cu ochii unui om care e sub mine pe multe planuri și așa învăț să văd că nimic nu se năruie, ci doar mă alint.

Ce a spus tatăl tău când te-ai apucat de “manele”?

– Tata m-a antrenat pentru viața asta de mic și e conștient că dacă fac ceva diferit, simt eu că e bine. Iar dacă eu simt că e bine, e clar că și el simte. Simțul meu e simțul lui. E tată… Și el ar fi făcut la fel, orice aș face eu.

Am văzut că ați făcut foarte mulți urmăritori pe TikTok! Care este secretul?

– Secretul e să fii. Pare ușor, dar e foarte greu de practicat. E greu să fii, zi de zi. Să fii și atât. Tu și atât. Să fii tu!