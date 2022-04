Suma colosală câștigată de Omar Arnaout la un singur concert: „S-a nimerit să fiu într-o țară cu oameni plini de bani”

Omar Arnaout a cunoscut celebritatea la doar 12 ani. El a participat în primul sezon al emisiunii Next Star pe care l-a și câștigat. Tânărul a continuat pe drumul muzicii, iar acum este un artist apreciat în România. Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, el a vorbit despre colaborarea cu Alex Velea, banii obținuți din muzică dar și despre căsătoria cu aleasa inimii sale.

Care este cea mai mare sumă de bani cu care Omar Arnaout, câștigătorul Next Star, a plecat acasă după un concert

Câștigătorul Next Star a avut ocazia să intre în atenția lui Alex Velea, sub îndrumarea căruia a scos mai multe piese. Omar Arnaout a spus într-un interviu acordat pentru ce părere are despre viitorul soț al Antoniei.

„Alex Velea scrie pentru mine de doi ani de zile. M-a luat și în echipa lui, ca să scriu și eu alături de el pentru alți oameni. Eu îl iubesc din suflet. E un om care mă ia lângă el și mă lasă să văd ce face.

E foarte deschis și ne consideră pe mine și pe colegii mei familia lui. De la el am învățat să rabd foarte mult. E un om care are o răbdare excepțională. Cea mai mare calitate pe care o are este că iubește să facă muzică bună pentru alți oameni”, a spus

Omar Arnaout nu se ferește să recunoască faptul că a câștigat sume mari de bani din muzică. Mai mult, artistul a povestit că a plecat acasă cu 10.000 de euro cash de la un eveniment pe care l-a susținut în Qatar.

„Eu bani mulți n-am făcut din piesele astea. Banii se fac din cântări, că te sună lumea. În total, în cariera mea, cel mai mult am câștigat în Qatar, la 16 ani. S-a nimerit să mă duc într-o țară cu oameni plin de bani și am plecat de acolo cu 10.000 de euro cash”, a recunoscut Omar Arnaout.

Nu doar financiar a avut cântărețul de câștigat, ci și în plan personal. Omar a mărturisit că și familia a profitat de succesul său și că apropiații au scăpat de amenzi atunci când au fost opriți de Poliție.

Omar Arnaout, căsătorit la doar 21 de ani

În ciuda vârstei fragede, câștigătorul Next Star Omar a dezvăluit că el și Miruna, tânăra care îi este alături de câțiva ani, au făcut deja cununia religioasă.

„Noi am făcut cununia religioasă. Eu sunt musulman și în fața lui Dumnezeu noi punem foarte mult preț pe căsătoria la Moschee.

Eu pe nevasta mea am luat-o la Moschee. Eu sunt mândru și mă simt privilegiat de Dumnezeu că ne-a oferit dragostea”, a declarat Omar Arnaout.