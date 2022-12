Cum poți afla dacă telefonul tău este spionat. Milioane de smartphone-uri sunt vizate și proprietarii nici măcar nu înțeleg ce se întâmplă

Spionarea telefonului mobil a devenit o realitate și lucrul acesta poate fi făcut de oricine. Oricine cu ceva cunoștințe în plus în domeniu. Concret, un hacker ar putea foarte ușor să intre în smartphone-ul dumneavoastră după care „sky is the limit”. Sau, cel puțin, până unde vă duce portofelul. Cu toate acestea, nu este vorba numai despre bani, ci și imagini care ar putea ajunge în medii nu tocmai ”curate”

Cum poți vedea dacă telefonul îți este spionat

Interesant este că, în prezent, există chiar mai multe aplicații online cu ajutorul cărora . Înfiorător este că unele dintre ele sunt chiar gratuite. Cele mai bune și cele care oferă o siguranță vin cu un abonament. Culmea, dar prețurile sunt destul de accesibile.

Mai toate aplicațiile spionează, de fapt, locația voastră accesând GPS-ul. Apelurile și conversațiile sunt, de asemenea, căutate. În același timp, câteva aplicații pot accesa textele și chaturile și pot monitoriza orice comunicați.

Nu în ultimul rând există programe spyware care pot accesa camera și microfonul. Acestea sunt de departe cele mai periculoase pentru că orice veți face va fi urmărit în timp real. sunt însă câteva semne clare când se întâmplă așa ceva.

În primul rând trebuie să fiți atenți la comportamentul telefonului mobil. Orice activitate pe care nu o recunoașteți este bine să nu o treceți cu vederea. Ați putea fi o victimă a spionajului. Zgomotul sau sunetele ciudate în apeluri sunt alte semne că smarphone-ul dumneavoastră a căzut pradă altora.

Performanța compromisă a bateriei este un alt indiciu. Așadar, nu e chiar ok să găsiți mereu bateria descărcată. Se întâmplă lucrul acesta când cineva tocmai a forțat serios acumulatorul. Desfășurarea activităților de chiar și atunci când este în idle / repaus trebuie să vă dea de gândit.

Un alt detaliu interesant ține de timpul mai mare în care acesta se închide sau de o încălzire a telefonului atunci când nu este utilizat. În mod evident, creșterea consumului de date mobile ar putea fi strâns legată de spionaj.

Trebuie să fiți atenți la orice spyware care rulează pe telefonul mobil. Accesați Settings, intrați în Apps, după care accesați secțiunea “Running” unde sunt afișate toate seriviciile care rulează pe telefon. Trebuie să vedeți acum prin lista de servicii și să le detectați pe cele suspecte. Dacă ați descoperit așa ceva, le puteți opri, apoi dezinstalați aplicația.

Și nu în ultimul rând, nu uitați, un antivirus poate fi sfânt.