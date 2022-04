Cum poţi dona direct pentru copiii vulnerabili din Ucraina şi România. Orice sumă contează: “Au atât de mare nevoie de ajutor”

Începând cu luna aprilie, Hope and Homes for Children România este prezentă pe aplicația financiară Revolut. Utilizatorii pot face acum donații direct către cauza fundației: îngrijirea celor mai vulnerabili copii.

Cum se donează pentru copiii de la Hope and Homes for Children

Pentru a putea dona prin intermediul aplicației, cei care vor să le fie alături copiilor aflați în nevoie, trebuie doar să selecteze Hope and Homes for Children România din secțiunea Donații. Utilizatorii vor putea realiza plăți o singură dată sau pot opta pentru varianta donațiilor recurente, inserând sumele dorite.

Pentru aceste donații . Există de asemenea opțiunea de a dona mărunțiș, prin rotunjirea sumei tranzacționate. Spre exemplu, pentru cumpărături în valoare de 49,90 lei, poate fi achitată suma de 50 lei, urmând ca cei 10 bani să ajungă la Hope and Homes for Children România.

“Cu ajutorul donatorilor, avem grijă de copiii din orfelinatele din România și de cei aflați în risc de a fi separați de părinții lor. Odată cu începerea războiului, am spus #SuntAici și pentru copiii fără părinți din Ucraina“, afirmă Robert Ion, Director de Fundraising & Comunicare Hope and Homes for Children România.

“Pregătim centrele în care aceștia sunt găzduiți, oferim hrană, medicamente, produse de igienă personală, haine, rechizite școlare, suport psihologic. Ne bucurăm enorm să putem fi prezenți în secțiunea de donații a Revolut și să putem veni astfel și mai aproape de cei care vor la rândul lor să spună #SuntAici copiilor români și ucraineni, care au atât de mare nevoie de ajutor”, adaugă Robert Ion.

230 de copii din Ucraina, preluați de DGASPC, cu ajutorul fundației

De la începutul războiului și până acum, Hope and Homes for Children a fost alături de 230 de copii din care au ajuns în România și au fost preluați de DGASPC București, Iași, Prahova și Brașov.

Fundația a oferit sprijin financiar, logistic și uman în valoare de peste 100.000 de Euro în procesul de acomodare și îngrijire a copiilor cu măsură de protecție din Ucraina, dar și prin intervenții de urgență în centrele de primire a refugiaților.

În vremuri de pace, Hope and Homes for Children se îngrijea de cei mai vulnerabili copii ai României: copiii din orfelinate și cei în risc de a fi separați de părinți. Peste 60.000 de copii am ținut acasă și am scos din orfelinate, în aproape 25 de ani de intervenții.