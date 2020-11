Cum pregătește Bogdan Burcea Europeanul de handbal feminin: „Sunt dispus să fac o nebunie!” Interviu exclusiv

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, selecționerul naționalei de handbal feminin, Bogdan Burcea, a discutat despre perioada de pregătire a României pentru Campionatul European.

Turneul final se va disputa în Danemarca, în perioada 3-20 decembrie. Pentru această competiție, Burcea a convocat 21 de jucătoare, dintre care doar 18 vor face deplasarea la Euro.

„Tricolorele” fac parte din grupa A și le vor avea ca adversare pe Norvegia, Germania și Polonia. Conform spuselor lui Bogdan Burcea, handbalistele noastre sunt în urmă cu pregătirea fizică din cauza pandemiei COVID-19.

Bogdan Burcea, bucuros că Euro se dispută în Danemarca: „Cea mai înțeleaptă decizie”

Domnule Burcea, mai puțin de două săptămâni până la debutul Campionatul European, unul atipic, am văzut în urmă cu câteva zile că Norvegia a renunțat la organizare. Mergeți în Danemarca. E mai bine? E mai rău? Care ar fi primele impresii?

– Părerea mea e că Federația Europeană a luat cea mai înțeleaptă decizie. În acest fel nu se riscă competiția. Condițiile de participare în Norvegia erau foarte stricte. Exista riscul ca unele echipe să fie excluse, deci competiția să fie aruncată în aer. Părerea mea e că au luat o decizie foarte bună. Duminică seara noi ne reunim la București și ne apucăm de treabă.

Marile emoții nu mai sunt cu privire la forma jucătoarelor. Acum prioritatea e să fie sănătoase, să fie negative din punct de vedere medical. Cât va influența competiția acest lucru?

– Vorbind de echipa națională a României, eu zic că influențează. Influențează din punct de vedere fizic. Foarte multe fete din cele convocate, 21, au făcut COVID-19, au fost izolate două săptămâni, au pierdut din pregătire, lăsând la o parte faptul că au disputat doar șase meciuri. Nu prea putem discuta despre tonus competițional, de aceea am subliniat în permanență faptul că fiecare jucătoare din lotul de 35 este importantă. Nu se știe ce se poate întâmpla, dacă se mai infectează cineva trebuie să suplinim, iar din punct de vedere al efortului nu putem susține un meci într-o anumită formulă. Toată lumea prezentă trebuie să pună umărul la performanțele echipei naționale.

Spuneați că marea majoritate a trecut prin această problemă, fetele au fost depistate pozitiv… Există și un avantaj, ca ele să nu mai facă, cel puțin pe parcursul acestei competiții.

– Da, din punctul ăsta de vedere avem o oarecare liniște. Cel mai important lucru va fi în perioada următoare modul cum ne vom adresa instruirii. Trebuie să fim atenți cu ele pentru a nu risca accidentări, însă deopotrivă să obținem pe cât posibil tonus cât mai bun pentru debutul la European.

„Nu există sportivă de la echipa națională care să nu fi avut probleme”

În afară de problemele cu COVID-19, mai sunt și alte probleme la cele 21 pe care le-ați convocat la prima strigare?

– Nu cred că există sportivă în sânul echipei naționale care să nu se fi confruntat an de an cu probleme. Mici probleme există întotdeauna, dar sunt convins că staff-ul medical se va ocupa îndeaproape pentru a gestiona situația din acest punct de vedere.

„Un turneu final fără Norvegia nu poate fi la fel”

Revenind la organizare, va fi doar Danemarca, spuneați că va fi un avantaj, pentru că era riscul ca unele meciuri să nu se dispute. Nu era normal ca și Norvegia să fie exclusă de la acest turneu final? Ele s-au calificat în calitate de gazde ale acestui turneufinal.

– Am auzit mai multe voci, însă personal și cu maximum de fair-play, cred că Norvegia putea obține calificarea la acest european. Este una dintre puținele echipe puternice și performante în ultimii 25 de ani, iar un turneu final fără Norvegia, chiar dacă ne e adversară și la Euro și la pre-olimpic, nu poate să fie la fel. Au o echipă foarte valoroasă, o echipă care a performat aproape la fiecare competiție majoră. Cred că sunt îndreptățite să fie la acest European, chiar dacă s-au calificat din postura de stat organizator.

Aveți zece luni de când sunteți selecționer și nu aveți încă niciun meci de pe bancă în calitate de principal. Vă gândeați când ați fost numit că veți juca primul meci abia în decembrie? La 11 luni distanță.

– Așa cum nu ne gândeam că se va transforma societatea noastră în urma acestei pandemii, așa nimeni nu s-a gândit că la 11 luni voi debuta din postura de antrenor principal într-o competiție. Asta e situația, încercăm să gestionăm cât mai bine și sper să nu fie un impediment în a obține rezultate pozitive.

Avem o grupă foarte grea. Norvegia, Germania și Polonia. V-ați fixat un obiectiv pentru grupe?

– Nu. Strategia e să ne ocupăm de meciul următor. Pentru noi cel mai important meci e cel cu Germania în acest moment și nu ne gândim momentan decât la calificarea din grupă.

„România o are pe Cristina Neagu!”

Informații despre adversari? Cum stau ei spre deosebire de noi? Au cele mai bune loturi, au probleme?

– Ca și noi, Germania și Polonia vor înainta astăzi (n.r. – 20 noiembrie) lotul cu care se vor prezenta, lotul de 18, însă cred că peste tot, toată lumea întâmpină probleme, nu problemele cu care ne confruntăm noi. Vezi Eliza Buceschi, Laszlo, sportive care vin după acea suspendare, dar sportive pe care atât eu, cât și echipa națională ne bazăm. Sunt sportive puternice, cu turnee finale în picioare, cu performanțe, însă sunt sigur că vor da pe teren tot ce au mai bun în acel moment. Competiția internă din Norvegia, Polonia, Germania s-a desfășurat normal, pe teren, etapă de etapă. Spre deosebire de noi, ele au sportive în componență care au jucat etapă de etapă în Champions League.

Există diferențe, dar România, consider eu, are în lot sportive care au performat la ultimele turnee finale și o Cristina Neagu care poate susține această echipă. Normal ar fi să o degrevăm puțin de presiunea și de stresul care se pun asupra ei. E cea mai bună sportivă din lume în ultimii ani la această disciplină sportivă, dar foarte important e ca ea să fie susținută de echipă. Am văzut-o și cu Rostov Don evoluând, după stat pe bară, izolare, microtraumatisme, cu două antrenamente, a intrat și a performat.

Știm ce să așteptăm de la ea. Important e ca fiecare din echipă să producă, să pună umărul în jocul colectiv, atât defensiv, cât și ofensiv pentru echipa națională. În felul ăsta se poate obține o performanță. Altfel va fi foarte greu să pui presiune maximă pe un sportiv, chiar dacă e cel mai bun din lume, e om. Iar momentele mai nefaste trebuie gestionate de echipă. Toată lumea prezentă acolo, începând cu subsemnatul, trebuie să ajute și să producă pentru echipă.

Ați anunțat inițial un lot de 35 de jucătoare, apoi unul de 21 de jucătoare. Cu ele veți merge în Danemarca?

– Nu. 18 sportive vom deplasa la competiție. Restul rămân în stand-by. Toate sportivele din lista de 35 pe care am înaintat-o spre Federația Europeană trebuie să fie în stand-by. Nu știm ce se poate întâmpla. Le rog să fie responsabile. Chiar dacă în acest moment de la cluburi au primit liber, să încerce să se pregătească individual, să își mențină tonusul și dacă va fi nevoie să ajute echipa națională.

Se va juca și cu niște spectatori în tribune. Mereu am avut o galerie numeroasă. Credeți că vor putea ajunge și români?

– Sper ca organizatorii să faciliteze acest lucru. Este totuși un turneu final de Campionat European. Nu îmi închipui ce sentiment poți avea în timpul meciului cu o tribună goală. Cred că va fi foarte greu pentru toată lumea. Eu am însă încredere, am văzut Odense acum trei zile și am văzut spectatori în tribune din trei în trei scaune, deci trag speranțe că putem beneficia și noi de prezența spectatorilor, susținătorilor, chiar dacă foarte puțini, consider că așa este normal.

Ținând cont de problemele cu care ne confruntăm, poate fi o câștigătoare surpriză, chiar România?

– Niciodată nu am făcut astfel de predicții. Pentru mine important e primul meci și apoi să încercăm să remediem, să îmbunătățim jocul nostru, pe toate fazele, atât defensiv, cât și ofensiv. După care, dacă reușim să creștem nivelul și încrederea, sunt convins că putem face surprize.

Cu cine ne-am confrunta din cealaltă grupă?

– Nici nu vreau să mă gândesc. Mă gândesc doar la meciurile din grupă, în speță primul meci, cu Germania. E cel mai important meci din competiție. Germania e și o echipă care la ultimele turnee finale a început în forță, cu victorii categorice, victorii împotriva unor echipe puternice. Ne așteptăm la acest lucru, au foarte multe sportive care joacă în Champions League, la nivel bun, deci va fi un meci dificil. În opinia mea, cel mai important meci de la acest Campionat European.

Fără superstiții la echipa națională de handbal a României

Aveți vreo superstiție?

– Am fost întotdeauna suporter înfocat al echipei naționale. Din postură de suporter m-am gândit la astfel de lucruri, din postură de antrenor cred că cel mai important lucru e ce vom face noi pe teren.

Deci nu sunteți cu iconițe, cu cruciulițe, să nu dea autocarul înapoi…

– Nu. Sunt o persoană credincioasă, însă handbalul e handbal și sportul e sport. În sport trebuie să te ajuți, înainte să primești orice alt ajutor, fie el și divin.

Vă impuneți un obiectiv personal?

– Eu am obiectiv personal, dar care vreau să rămână pentru mine, iar în ceea ce privește FRH, există un obiectiv în contract pentru acest Campionat European.

Legat de competiția internă, spuneați că v-ați fi dorit un număr mult mai mare de meciuri. Era posibil în nebunia asta?

– Cred că așa cum a fost posibil la adversarele noastre din grupă, cred că era posibil și la noi, dar aceasta este situația. Până la urmă ne-am bucurat că am reluat competiția, dar pentru componentele echipei naționale toată lumea și-ar fi dorit să întâmpine Euro cu 15 etape desfășurate. Cred că era altceva din toate punctele de vedere.

Sunt premise ca atunci când începe competiția internă să continue pe sistemul clasic?

– Ne dorim acest lucru, dar așa cum vedeți nu poți previziona în situația de față așa ceva. Cred că totul va depinde de măsurile care se vor lua în România din punct de vedere al aceste pandemii. Cred că totul se raportează acolo.

„Îmi rezerv dreptul să fac o nebunie”

Ar fi posibil să veniți din Danemarca cu medalii la gât?

– Va fi mult mai greu de realizat acest lucru. Nu e imposibil. Minuni se întâmplă. Dar noi ne raportăm, real, la ce suntem în acest moment.

Ce nebunie ați fi să faceți dacă s-ar întâmpla minunea? Veniți cu motocicleta din Danemarca?

– Nu. Eu îmi rezerv dreptul să fac o nebunie, dar doar în situația în care se merită. În primul rând să avem fetele sănătoase, să debutăm cum ne dorim la acest European, iar când tragem linie, repetați întrebarea și o să vă dau un răspuns.