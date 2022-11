Cum reușește Cornelia Rednic să slăbească câte două kilograme pe săptămână: „Mi se pare extraordinar”

Cornelia Rednic a dezvăluit cum reușește să slăbească câte două kilograme pe săptămână. Vedeta a dezvăluit detalii din dieta ei.

Cum reușește Cornelia Rednic să slăbească câte două kilograme pe săptămână

specifică ce are ca punct principal consumul a foarte puțin alimente.

Soția lui Lupu Rednic a mărturisit că după ora 17:00 nu mai mănâncă nimic. În total, Cornelia Rednic are doar două mese pe zi și sunt foarte rare zilele când mănâncă de trei ori.

„Trebuie să mănânci puțin. Eu pe toate le-am încercat. Trebuie să mănânci puțin și să ai un program”, a spus vedeta pentru .

Cântăreața de muzică populară a mărturisit că înainte să slăbească nici nu realiza cât de mult mânca și că nici măcar nu avea de nevoie de toate acele alimente pentru a putea să se simtă bine în propria piele.

În doar o săptămână de când urmează această , dintre care ultima este la ora 17:00, artista de muzică populară a spus că a reușit să slăbească deja două kilograme.

„După ora 17.00, nu mai mănânc nimic. Uneori, am doar două mese pe zi, uneori chiar trei, dacă am nevoie. Dar nu prea am nevoie.

Că tu nici nu îți dai seama că mâncai mai mult decât ai nevoie, decât când începi și ții regim și te cumințești. Acum, de exemplu, am o săptămână și am slăbit două kilograme”, a mai precizat artista.

Ce mai face Cornelia Rednic pentru a fi în formă maximă

Cornelia Rednic are grijă să arate foarte bine după ce slăbește și de aceea merge la un salon unde să aibă grijă de pielea de pe corpul ei pentru ca aceasta să nu se lase.

„Mi se pare extraordinar și merg și la salon. Mă pune pe niște aparate, pentru că, în momentul în care slăbești ți se lasă pielea.

De aceea lucrez la ea la salon, ca să arate frumos, să slăbesc frumos. Pentru că nu mai am nici eu 20 de ani, să nu ne ascudem după degete”, a spus Cornelia Rednic.