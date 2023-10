Cum s-a acomodat Ngezana la FCSB? „E undeva la 50-60 la sută”. Ce contract are

Vești bune pentru suflarea „roș-albastră”, care se așteaptă ca fundașul să facă diferența în fiecare meci și să conducă echipa spre un nou titlu de campioană. Potrivit lui Florin Vulturar, impresarul care l-a descoperit pe Ngezana, fundașul sud african este la doar 50-60% din capacitatea sa și va fi la potențial maxim sezonul viitor.

Cum s-a acomodat Ngezana la FCSB? „E undeva la 50-60 la sută”

Tu ai adus jucători foarte valoroși, l-ai adus pe Dawa, acum pe Ngezana, îmi place foarte mult. Pe Moruțan, pe Șut. De exmplu Ngezana cu Dawa s-au acomodat? Să zicem Ngezana, care a venit ultimul”, s-a întrebat Horia Ivanovici, realizatorul emisiunii Fanatik SuperLiga.

„Eu zic că încă nu-i 100% nici Ngezana, poate să crească mult, are caracteristici bune, cifre destul de bune, dar nu-i ușor, sunt multe diferențe între Africa și România. Are nevoie de timp, în vară va fi cu totul un alt jucător. După un an de zile poate să fie acolo la 90-100%. Eu zic că nu e la 100%, e la 50-60%, 70% maxim. Poate să crească încă mult”, a replicat Florin Vulturar.

Agentul de jucători a explicat că orice fotbalist care e nevoit să schimbe continentul pentru a juca fotbal are nevoie de cel puțin 6-7 luni pentru a se acomoda cu stilul de viață și cu noua sa echipă. „Trebuie să se acomodeze, un jucător care vine din Africa sau Brazilia are nevoie de 6-7 luni”, a completat Vulturar.

ar fi că Siyabonga Ngezana are contract pe patru sezoane, astfel că va avea vreme să demonstreze de ce e capabil la cei 26 de ani ai săi. „Sună bine pentru FCSB. Astea sunt vești bune, dacă Ngezana e acum doar la 50%, mă gândesc cum va fi când e la 100%”, a concluzionat Horia Ivanovici.

Aceeași concluzie a tras-o și Florin Vulturar, impresarul fiind convins că fundașul celor de la FCSB va ajunge o piesă de bază și pentru echipa națională a Africii de Sud, deci va contribui mult și la creșterea nivelului fotbalului din țara noastră: „Sper să mai crească, cu siguranță va fi și la echipa națională, va exploda atunci. Va fi câștig și pentru FCSB și pentru campionatul României”.

Cotat la 750.000 de euro de site-ul de specialitate transfermarkt, Siyabonga Ngezana are 130 de meciuri jucate începând cu sezonul 2016-2017, dintre care 123 pentru Kaizer Chiefs și 7 partide în tricoul celor de la FCSB, reușind totodată să înscrie 7 goluri și să ofere 2 pase de gol.

