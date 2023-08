Aflat în studioul emisiunii ”Suflet de rapidist”, Daniel Pancu și-a adus aminte cum a început fotbalul ca portar, pentru ca mai târziu să ajungă mijlocaș sau atacant. ”Dacă îți mai aduci aminte când te-ai apucat de fotbal și cine te-a dus la fotbal și de unde dragostea asta pentru fotbal”, a întrebat Robert Niță.

Cum s-a apucat Daniel Pancu de fotbal: “Nu mai era loc decât de portar!”

”Fotbal era din spatele blocului de acolo. Adică era ușor de ghicit că îmi place și că sunt sunt talentat. La Iași, cum oficial am văzut un anunț în ziar și am plecat la selecție. Foarte mulți copii, foarte, foarte mulți, n-am mai prins decât loc de portar, dar și acolo cu capitala Harghitei care, Miercurea Ciuc, eu am răspuns la o întrebare care era. Și am prins post de portar 3-4 luni, dar am început să mă plictisesc. Și driblam, pierdeam mingea, m-au scos antrenorii în atac”, a completat Daniel Pancu.

”Uite și Cristi Săpunaru săptămâna trecută spunea că a început atacant. Idolul meu fiind Pancu, nu a ajuns portar, tu ai ajuns ca portar. La Beșiktaș chiar iei mănușile, celebrele mănuși, și intri în poartă. Ai rămas în istoria fotbalului din Turcia, pantera din Carpați”, a remarcat Robert Niță.

Daniel Pancu a rememorat acel episod. ”Păi și acum, am fost deranjat mult timp, da, acum m-am obișnuit, toată lumea de vorbea de portarul Pancu, își aducea aminte ca portar, nu de goluri. A fost ceva de excepție”, a declarat Pancu, mărturisind că se ducea singur la antrenamente: ”Eu mă duceam singur. Schimbam trei tramvaie. Ieșea lumea de la fabrică erau pline tramvaiele, mai stăteam și pe tampon. Schimbam trei tramvaie”.

Paradoxal, Daniel Pancu nu a avut un tată extrem de interesat de fenomenul fotbalistic. ”Ai mei m-au sprijinit când și-au dat seama că sunt ceva important, pentru că tot venea antrenorul pe-acasă să mă duc la antrenamente și atunci au realizat și ei da, am avut noroc, pentru că tata n-a avut nicio treabă cu fotbalul. Nu a venit să pună presiune pe mine, joacă să-mi dea meciuri, nicio treabă. A venit de două-trei ori să mă vadă. Nu prea înțelegea el că dădeam câte șapte-opt goluri pe meci”, s-a amuzat Pancu.

În încheiere, Daniel Pancu a mărturisit că mereu a avut un apetit pentru goluri și a preferat să joace în atac. ”Mijlocaș-atacant, junioratul l-am făcut al 4-lea la mijloc, 4-4-2 în romb cu sistemele ăstea, cu numărul 8 că Sabău era idolul meu. Junioratul puțin la națională am jucat vârf, cariera mea a fost împărțită între mijlocaș central ofensiv și atacant. Puțină lume știe că eu jucam mijlocaș stânga, sistemul 5-3-2, iar la Beșiktaș mijlocaș central în 3-4-3”, a declarat Pancu la ”Suflet de rapidist”.

Daniel Pancu a vorbit despre ce înseamnă Rapidul pentru el, într-un interviu special pentru Agerpres. ”Este greu de explicat în cuvinte. Rapid este în primul rând o satisfacţie uriaşă. Pentru că am promis în 1997 că nu voi merge la o rivală. Am avut ocazia, am fost curtat şi nu am făcut lucrul ăsta. Cred că am fost un exemplu de urmat pentru mulţi alţi jucători care au ales să rămână la Rapid, să nu trădeze. Am contribuit la promovarea rapidismului peste tot, prin toate sacrificiile făcute, întorcându-mă la echipă din străinătate unde aveam condiţii financiare mult mai bune.

Toate astea cred că au contat foarte mult şi nu doar evoluţiile şi golurile mele, care sunt destul de multe, în jur de 100 marcate pentru Rapid. Şi nu este uşor pentru niciun jucător să facă asta, mai ales că e vorba despre un club la care se pune presiune mare pe jucători, şi foarte puţini au reuşit de-a lungul timpului. Încă o dată, cred că am contribuit mult la promovarea rapidismului şi cred că i-am făcut pe ceilalţi de la alte echipe invidioşi pe noi. Poate de la mine a plecat stilul ăsta de a nu trăda şi cred că acest lucru a contat mai mult pentru suporteri decât golurile importante pe care le-am marcat”, a remarcat Pancu.

