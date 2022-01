Cum s-a relaxat Simona Halep după ce s-a calificat în finala WTA Melbourne Summer Set 1. Foto

Simona Halep e calificată în finala primului turneu WTA pe care îl joacă în 2022, Melbourne Summer Set 1. Locul 20 în clasamentul mondial, .

Pentru trofeu, , duminică, 9 ianuarie, la o oră care urmează să fie anunțată de organizatorii turneului australian.

Cum s-a relaxat Simona Halep după victoria cu Qinwen Zheng. Românca, cu gândul la Australian Open 2022

Jocul solid prestat la Melbourne Summer Set 1 îi dă încredere lui Halep, care se gândește la Australian Open 2022 încă dinaintea finalei cu Kudermetova.

După ce a învins-o în penultimul act pe chinezoaica în vârstă de 19 ani, Simona Halep a postat pe InstaStory o fotografie din care se subînțelege cât este de relaxată și că așteaptă cu nerăbdare primul Grand Slam al Anului.

Românca a băut o cafea, decorată la suprafață cu o inimă de culoare albă, lângă ceașcă aflându-se și cardul de acces la Australian Open, turneu programat în perioada 17-30 ianuarie.

Cum a reacționat Halep după calificarea în finala Melbourne Summer Set 1

Pentru accesul în ultimul act de la Melbourne Summer Set 1, Halep și-a asigurat un cec în valoare de 18037 de dolari, iar dacă va reuși să ia și trofeul, românca se va alege cu 31000 de dolari.

Pe lângă cec, constănțeanca și-a mai adăugat și 180 de puncte în clasamentul WTA, iar dacă o va învinge pe Veronika Kudermetova ar ajunge la 280 de puncte WTA și ar fi mai aproape de locul 14 în ierarhia mondială, ocupat în prezent de Naomi Osaka.

„Este o senzaţie deosebită să joc finala la primul turneu al anului. Sunt fericită, cred că am jucat bine azi, ambele am jucat bine şi e drăguţ să văd că pot începe acest an destul de bine, pentru că anul trecut nu a fost uşor.

La unele mingi i-am simţit puterea, este destul de puternică şi nu este uşor să returnezi astfel de mingi. Cu siguranţă serviciul m-a ajutat un pic mai mult astăzi, mi-am relaxat mâna un pic mai mult decât ieri.

Ieri a fost groaznic. Azi am jucat mai bine şi sunt fericită de asta. (n.r – ce lecţii a învăţat după anul trecut) Lecţia a fost că încă iubesc tenisul şi încă vreau să fiu pe teren.

Sunt aici şi vreau să uit de anul trecut, de accidentare. Vreau să mă bucur acum, să dau ce am mai bun la fiecare meci pe care îl joc şi să muncesc mai mult”, a declarat Simona Halep, imediat după succesul cu Qinwen Zheng.