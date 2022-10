Cum să cureți cuptorul cu microunde cu ajutorul unui truc simplu. Ai nevoie doar de două ingrediente

O gospodină a dezvăluit cum să cureți cuptorul cu microunde cu ajutorul unui truc simplu. Îți trebuie doar două ingrediente care vor face minuni.

atât în exterior, cât și în interior, mai ales dacă îl folosești zilnic.

Pe pereții din interior ai acestui electrocasnic rămân pete și resturi de mâncare. Cu timpul va fi mult mai greu de curățat, însă există o soluție foarte simplă.

O femeie a împărtășit secretul ei pentru ca acest electrocasnic să arate ca nou după ce este curățat. Nu este nevoie să freci pereții din interior, ci de o metodă mult mai simplă.

Pentru a curăța cuptorul cu microunde ai nevoie doar de două ingrediente de uz casnic. Sunt ușor de găsit și sigur le ai în locuință.

În videoclipul distribuit de Karen Shields (@ ) pe contul său de Tik Tok, aceasta ia farfuria din cuptorul cu microunde pentru a o spăla, înainte de toate.

Femeia începe apoi să curețe bucățile de mâncare din interiorul cuptorului cu microunde, folosind două ingrediente care sunt la îndemâna oricui.

Pentru curățarea cuptorului cu microunde ai nevoie de o cană de oțet alb și de o lămâie pe care să le pui în apă.

Femeia dă cuptorul la putere maximă, la un ciclu de șapte minute, lăsând soluția în interior, într-un bol, pentru a-și face efectul. La final, geamul cuptorului se aburește, după care se scoate bolul.

Totul se va șterge foarte ușor acum, cu ajutorul unui prosop de hârtie, fără a freca cu o cârpă.

“Totul se șterge foarte ușor. Nu trebuie răzuit sau frecat, doar o ștergere rapidă și gata.”, spune Karen în videoclipul distribuit pe Tik Tok.

