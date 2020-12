Cum să faci bani din afaceri trăznite. Unii s-au îmbogăţit după ce au vândut zăpadă sau aer

Imaginația nu are limite, iar unii antreprenori au născocit idei de afaceri trăznite și ciudate. FANATIK îți spune cum au ajuns să facă bani persoane sau firme care s-au apucat să vândă flori ofilite pentru foști iubiți, locuri în rai, găini închiriate și chiar aer.

Se spune că prin perseverență, mulți oameni ajung la succes cu idei care păreau sa fie destinate eșecului. Într-o lume unde consumul a devenit o religie, câțiva oameni au avut curajul de crea și de a inventa anumite businessuri care ne lasă cu gura căscată.

Faptul că cineva s-a putut gândi să vândă aer este absolut surprinzător, dar și mai șocant este că oamenii au început să cumpere produsul și afacerea a fost productivă. La fel s-a întâmplat și cu alte idei care la prima vedere par de-a dreptul ridicole. Toți miliardari planetei spun că nu trebuie să eziți să-ți asumi riscuri când vine vorba de un business.

Idei de afaceri bizare care au avut succes. Doi canadieni s-au apucat să vândă aer

„Timpul tău este limitat, așa că nu il irosi trăind viața altcuiva. Nu lăsa zgomotul opiniilor altora să-ți înece propria voce. Și ce este mai important, găsește curajul să îți urmezi inima și intuiția. Ele deja știu cumva ceea ce vrei să devii. ” – Steve Jobs.

Dacă cineva ți-ar spune că sunt oameni interesați să cumpere aer, probabil ai râde cu gura până la urechi. Înțelegem că poluarea a ajuns la cote inimaginabile, dar să cumperi aer pare ireal. Ei bine Moses Lam şi Troy Paquette au zis „de ce nu”. Ei au fondat în 2014 compania canadiană Vitality Air care vinde în întreaga lume cutii de aer provenite din Munţii Stâncoşi.

Totul a pornit inițial de la o glumă și s-a extins ulterior la o afacere de sute de mii de dolari anual. Cei care cumpără aer proaspăt plătesc aproximativ 23 de dolari pentru o pungă de trei litri iar China, unde poluarea aerului din mediul urban este o problemă enormă, este principalul importator al produselor. În anul 2017, compania a vândut 40.000 de unităţi și a avut un profit de 230 de mii de dolari.

Se nasc totuși câteva întrebări esențiale pentru curioși:

Cine cumpară aerul îl folosește pe tot o dată sau are o rație pe zi?

Poți să cucerești o fată în China spunându-i ca ai aer proaspăt acasă?

Există oare reduceri și oferte la aer de sărbători?

Afacere de succes: Pentru că te urăsc îți ofer un buchet murdar cu flori ofilite

„Pentru cei mai mulți dintre noi, marele pericol nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim." – Michelangelo.

Ți s-a reproșat mereu în timpul relației că nu ești romantic sau că nu oferi suficient de des flori? Ei bine, dacă cineva ți-a rupt inima, ai șansa să te revanșezi. Cum despărțirile urâte sunt pe toate drumurile și nu se epuizează niciodată, cineva s-a gândit să creeze compania „Dirty Rotten Flowers” care aranjează cele mai urâte buchete de flori. Ele sunt livrate la cerere către foști parteneri de viață.

”Ne merge bine tot anul, dar momentul de glorie îl avem de Ziua Îndrăgostiților”, spune Roman Sacke, patronul afacerii. Acesta dă vina pe umorul din Cehia, de unde este originar, pentru această idee trăznită de afacere.

Multă lume folosește acest serviciu ca o terapie de vindecare. Există mai multe tipuri de aranjamente florale, spune afaceristul. Unul preferat de clienți este Morticia – 12 trandafiri decapitați.

Idei de afaceri bizare: Știai că poți să cumperi zăpadă?

Se întâmplă uneori să ți se facă dor de zăpadă? În ultimii ani, ea nu mai apare nici iarna. Ei bine, Kyle Waring, un antreprenor din Boston, a avut o idee ingenioasă. A creat compania „Ship Snow, Yo!” care trimite zăpadă oriunde în SUA. Start-up-ul a avut succes instant și a primit peste 200 de comenzi în primele 48 de ore.

„Ideea mi-a venit atunci când soţia mea şi cu mine strângeam zăpadă şi ne-am gândit: nu ar fi amuzant dacă am trimite zăpadă prietenilor noştri din California?”, declară Waring.

Sunt folosite containere Styrofoam durabile cu ajutorul cărora zăpada rămâne rece şi nu se topește în timpul transportului.

Poți să cumperi un om de zăpadă pentru 130 de dolari sau o cutie de 12 kilograme pentru 120 de dolari.

Cum ar fi să vinzi o carte goală: „La ce se gândește un bărbat în afară de sex?”

Un profesor de la Universitatea Oxford a publicat pe Amazon o carte goală. 200 de pagini albe, fără niciun cuvânt în interior. Șocant, nu?

Cartea (dacă o putem numi așa) se intitulează „What Every Man Thinks About Apart From Sex” și s-a vândut în 90.000 de exemplare la prețul de 6 dolari/bucata. Asta înseamnă că 90 de mii de oameni au plătit pentru 200 de foi goale.

Pentru că a avut succes, cartea a fost ”tradusă” în mai multe limbi precum spaniolă, croată, olandeză, chineză, japoneză şi mongolă.

Afaceri trăznite. Nu-i așa că ți-ai dorit mereu o găină dar n-ai fost sigur că o poți crește?

Doi soţi americani au găsit formula pentru o afacere de succes, în condițiile în care tot mai multă lume se gândește să lase orașul pentru zone mai liniștite. Familia Suitor din Traverse City, Minnesota, avea deja păsări de curte pentru consumul propriu, iar cei doi soți primeau des întrebări de la prieteni despre cât de dificil este să crești o găină.

Astfel s-a născut o idee neașteptată: Rent-a-chicken. Ei şi-au dat seama că ar putea veni în ajutorul celor care îşi doresc găini, dar nu sunt siguri că se vor descurca să le îngrijească. Așadar, un fel de test ca să vezi dacă ai ce-ți trebuie pentru a deveni fermier.

Pachetul propus de acest cuplu nu este chiar ieftin. Te costă 250 de dolari și primești două găini şi tot ce este nevoie pentru acestea: un spaţiu special de 4×8 m, care poate fi mutat oricând în curte, hrană şi recipiente pentru hrană, cutii pe care se pot cocoța găinile, cuiburi.

Acestea sunt închiriate peste vară şi toamna pot fi returnate proprietarilor. Cine se atașează de păsări şi vrea să le crească mai departe poate alege să le achiziţioneze. Afacerea soţilor Suitor a avut un succes nebun și a fost remarcată de ziare prestigioase precum New York Times.

Idei de afaceri bizare: Închiriază un om care să te îmbrățișeze

Un lucru e cert: imaginația omului este infinită. Idei ciudate se găsesc pe toate drumurile. Unele, oricât de inedite ar părea, au avut și au succes în continuare.

De exemplu, o firmă a găsit o soluție pentru cei care își doresc un animal de companie dar nu au timp să aibă grijă de el sau urăsc să curețe murdăria lăsată. Nicio problemă! Cei de la Pet Rock s-au gândit să vândă pietre pe post de animale de companie. Și da, poți cumpară și un coteț, un coșulet sau o cușcă – depinde ce fel de piatră crezi că ți-ai cumpărat.

O vorbă românească spune că nu e prost cel care care cere, e prost cel care cumpără. Alta spune „să faci bani din piatră seacă.”

Nimeni nu trebuie să mai fie mirat de ceva cât o timp o firmă din America a vândut pentru 15 dolari locuri în rai.

Ai nevoie de o îmbrățișare?

Terminăm optimist pentru că tot vin sărbătorile. Cum ar fi să iei bani pentru a îmbrățișa oameni? Nu, nu e vorba de ”Free Hugs”, ci de o slujbă profesionistă care se plătește cu aproximativ 80 de dolari pe oră în America. Țin să amintesc că un român câștigă aproximativ 5 dolari pe ora de muncă, conform salariului mediu pe economie.

Principiul e simplu. Treci printr-o perioadă mai grea, ai rămas fără prieteni? Atunci apelezi la serviciile de ”îmbrățișări profesioniste”. Există oameni specializați care te pot ține în brațe pentru o perioadă mai lungă de timp. Tot ce trebuie să faci este să-i plătești. Nu-i așa ca te simți deja mai bine?….