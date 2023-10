Cum se menține în formă Alina Sorescu. Regula de aur din spatele unei siluete perfecte

Alina Sorescu are 37 de ani, dar nu își arată deloc vârsta. Faimoasa artistă arată impecabil, însă spune că se ghidează după o regulă clară în ceea ce privește alimentația. Despre ce este vorba?

Cum se menține în formă Alina Sorescu

Alina Sorescu a fost invitată recent la emisiunea „Oracolul Vedetelor”, difuzată la Spectacola și DC News. Cu această ocazie, artista a dezvăluit niște trucuri la care apelează pentru a arăta perfect.

Se pare că aceasta a găsit secretul unei siluete demnă de invidiat. Nu face excese și spune că această regulă o ajută pe termen lung. Vedeta nu crede în diete, având în vedere că acestea sunt destul de limitate.

Deși înainte făcea și sport, acum, Are un program aglomerat, însă speră ca în curând să facă mai multă mișcare, pilatesul fiind preferatul ei.

„Nu fac excese, cred că acesta este secretul. Dacă ai această regulă în minte, poți pe termen lung să ai grijă de silueta ta. O dietă nu înseamnă un răspuns pe termen lung, e o chestiune limitată în timp, după care dacă nu ai niște reguli clare, pui imediat la loc kilogramele pe care le-ai dat jos.

Mi-ar plăcea să am mai mult timp pentru sport, cum obișnuiam înainte. Am avut în această perioadă un timp foarte aglomerat și nu am mai avut timp să ajung. Mie îmi place foarte mult pilatesul și mi-am propus ca în curând să revin la activitatea mea acolo.”, a declarat Alina Sorescu, în cadrul emisiunii Oracolul Vedetelor.

Alimentul la care vedeta nu poate să renunțe

La fel ca oricare altă vedetă, aceasta are și ea punctul ei sensibil. Alina Sorescu Îi amintește de copilărie, astfel că de fiecare dată o mânâncă cu poftă. Iar același lucru e valabil și pentru tocănița de cartofi.

Artista consumă și cafea dimineață, mai exact capuccino. Iar în ciuda stilului de viață destul de agitat pe care îl are, încearcă să aibă o dietă echilibrată. Apelează la niște caserole atunci când petrece mult timp în mașină, astfel încât să poată să ia masa.

Totodată, ea a descoperit și anumite firme care livrează mâncarea cu o seară înainte acasă. Totul este calculat, în funcție de calorii, astfel că poate sta liniștită întreaga zi și poate mânca strictul necesar, fără să mai simtă nevoia de foame.