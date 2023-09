Cum simte un fotbalist român contactul cu fotbalul mare: “Am simţit că au ceva! Nu poţi lua mingea”

. Cei doi rapidiști au vorbit despre mai multe momente din Giulești, dar și despre cariera fotbalistică sau despre fenomen în general. Gazda emisiunii a vrut să știe de la invitatul special despre cum simte un fotbalist român contactul cu fotbalul mare. Grigore a relatat un moment de la un meci important din cariera sa de jucător.

Cum simte un fotbalist român contactul cu fotbalul mare

La SUFLET DE RAPIDIST, Nicolae Grigore a povestit despre momentul în care a avut contact cu fotbalul mare. Spre surprinderea lui Robert Niță, invitatul special nu a vorbit despre niciun duel din campionat sau Cupele Europene. Meciul despre care a discutat Grigore este un amical cu Shakhtar.

“Am simțit această diferență de valoare într-un amical cu Shakhtar, nu într-un meci oficial. Îl aveau pe Fernandinho, care a mers la Manchester City și cu Willian, care a fost pe la Chelsea și Arsenal. Fotbaliști de top. Nu puteam să îmi dau seama cum reușeau să alerge așa, să aibă mișcări atât de rapide și de simple. Făceau totul astfel în cât să pară că au ceva care îi făcea să pară că sunt pe o viteză în plus.

Am simțit în acele momente niște jucători deosebiți, cu o valoare ieșită din comun față de ce văzusem în România, dar și la nivel internațional. Nu îmi aduc aminte să fi jucat în meciuri oficiale sau competiții europene, în care să simt atât de mare diferența, așa cum am simțit-o în acel amical.

Simțeai că nu le poți lua mingea, indiferent de ce faci. La Fernandinho era o chestie de inteligență, nu neapărat că te dribla, dar nu îl atingeai, nu ajungeai să îl atingi. La Willian nu ajungeai. Avea o accelerare și o explozie foarte mare. Acum voiai să pui piciorul și imediat după el era cu 2 metri în spatele tău. La meciul cu Shakhtar am simțit eu acest nivel, iar jucătorii mari se simt oricum.”, a povestit Nicolae Grigore.

Grigore, despre duelurile cu De Bruyne și Matic

. Invitatul special al lui Robert Niță de la SUFLET DE RAPIDIST, și-a adus aminte de un meciurile amicale în care i-a întâlnit pe belgian și pe sârb. Grigore susține că i-a ochit foarte repede pe cei doi fotbaliști care ieșeau în evidență.

“Am fost în Estonia într-un cantonament cu Răzvan și am jucat un meci cu Genk. Și aveam un obicei să văd după meci cine era jucătorul acela. Îl găseam la echipa națională de multe ori, pentru că nu mă înșelam. Vedeam că acesta era de regulă internațional.

Și mă uit și văd că are 17 ani. Am zis că nu exista așa ceva, eu credeam că are 27 și că sigur îl găsesc pe la vreo echipă națională. Avea 17 ani. Știți cine era? Kevin de Bruyne. Am avut ochi pentru U17. Dacă ar ști De Bruyne…

Aceași situație cu o echipă sârbească tot așa, mică la acel moment, nimic deosebit. Dar un jucător cu o forță, avea 1.95 – 1.97, nu te puteai apropia, punea mâna, oriunde mă duceam. Și am zis la fel trebuie să fie la lot. Am căutat, Nemanja Matic. Chiar din vara respectivă am văzut că l-a luat Benfica și după a ajuns în Anglia.”, a spus Nicolae Grigore.

