Dialog fabulos cu Niţă și Grigore: “Mai ştii cine te-a învăţat să schimbi vitezele la maşină?”

Robert Niță l-a avut ca invitat pe Nicolae Grigore. Alături și de Lucian Ionescu, cei trei au discutat foarte mult despre perioada Rapid și despre cariera de fotbalist a invitatului special. Niță și Grigore povestit și despre câteva momente importante de la formația din Giulești și chiar la începutul discuției au avut parte de un dialog fabulos.

Dialog fabulos cu Niță și Grigore

. Cei doi au fost coechipieri la Rapid și au povestit despre un moment amuzant pe care l-au avut împreună. Este vorba despre momentul în care Grigore și-a cumpărat prima mașină, iar Niță la învățat să schimbe vitezele.

ADVERTISEMENT

Robert Niță: “Îți aduci aminte, la pro Rapid, cine te-a învățat să schimbi vitezele și care a fost prima mașină pe care ți-ai cumpărat-o?”

Nicolae Grigore: “Îmi aduc aminte că ai vrut să îmi vinzi prima mașină. Și nu am reușit să schimb vitezele. Era un Ford Mondeo. Aveai numere B 13 NIR.”

ADVERTISEMENT

Robert Niță: “Îmi aduc aminte că ți-ai cumpărat o mașină nouă, o KIA. Ai parcat-o undeva spre lac, pe alee.”

Nicolae Grigore: “Înainte, după ce am luat-o de la reprezentanță, am stat 10 minute în benzinărie, că nu știam să deschid bușonul și trebuia să îi pun benzină.”

ADVERTISEMENT

Robert Niță: “El și-a luat mașina atunci. Noi aveam o relație foarte bună, toți aveam, pentru că eram uniți, ca o familie. Și a venit la mine în cameră. ‘Bă, Roberte, mi-am luat și eu mașină, hai să îmi arăți și mie câte ceva.’ M-am dus cu el la mașină, era parcată ultima pe aleea aceea.”

Nicolae Grigore: “Am parcat acolo, pentru că era cel mai liber.”

Robert Niță: “Și mirosea a încins, rău de tot. M-am învârtit eu pe lângă mașină. Zic: ‘Bravo, bă! Să o stăpânești sănătos. Dacă ai vreo nelămurire ceva să îmi zici, că eu am carnet de mult timp.’ Și el zicea de schimbatul de viteze. După îi zic că miroase ceva a încins. Am pus mână pe anvelope să văd dacă au ceva, era numai în spate mirosul, de la uși spre portbagaj și roțile pe spate încinse, pe față erau în regulă. Când mă urc în mașină la Grig, era frâna de mână trasă, nu până la capăt. El mi-a zis că nu a umblat, că așa a venit cu ea. Apoi, i-am explicat cum să schimbe vitezele. Să se uite acolo în bord, când vede 2000 și ceva de ture să schimbe. Am dat câteva ture pe acolo, prin parcare.”

Nicolae Grigore: “E bine că nu am căzut în lac.”

Grigore, despre duelurile cu De Bruyne și Matic

: “Am fost în Estonia într-un cantonament cu Răzvan și am jucat un meci cu Genk. Și aveam un obicei să văd după meci cine era jucătorul acela. Îl găseam la echipa națională de multe ori, pentru că nu mă înșelam. Vedeam că acesta era de regulă internațional.

ADVERTISEMENT

Și mă uit și văd că are 17 ani. Am zis că nu exista așa ceva, eu credeam că are 27 și că sigur îl găsesc pe la vreo echipă națională. Avea 17 ani. Știți cine era? Kevin de Bruyne. Am avut ochi pentru U17. Dacă ar ști De Bruyne…

Aceași situație cu o echipă sârbească tot așa, mică la acel moment, nimic deosebit. Dar un jucător cu o forță, avea 1.95 – 1.97, nu te puteai apropia, punea mâna, oriunde mă duceam. Și am zis la fel trebuie să fie la lot. Am căutat, Nemanja Matic. Chiar din vara respectivă am văzut că l-a luat Benfica și după a ajuns în Anglia.”