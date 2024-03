Cum sună și cine a creat noul imn al echipei naționale pentru EURO 2024! „Domin campionatul ca Parma lui Man / Luptător roman, Florinel Coman”

și a fost repartizată în și câștigătoarea barajului dintre Ucraina și Islanda. Între timp, doi tineri cântăreți români au lansat o melodie care se dorește a fi asemenea unui imn pentru formația tricoloră.

Cum sună și cine a creat noul imn al echipei naționale pentru EURO 2024!

Ciobo și ducman sunt doi tineri cânăreți care tocmai au lansat melodia „Gol”. Am scris intenționat cu literă mică numele lui ducman, pentru că așa este numele său de scenă. Vom afla afla mai multe despre melodia „Gol”, dar și despre cei doi artiști în interviul acordat de aceștia pentru FANATIK.

– Cine sunt „ducman” și „Ciobo”?

ducman: „În primul rând, trebuie menționat că există o diferență între Ducman și “ducman”, bineînțeles. Omul Ducman este accesibil doar celor care mă cunosc personal și poate fi văzut în viața de zi cu zi, iar “ducman” este un personaj, este forma mea de exprimare a creativității în industria muzicală”.

Ciobo: „Ciobo și ducman sunt doi artiști originali și inovativi, cu o compatibilitate mare artistică între ei. Facem muzică împreună. Am realizat că eu sunt făcut pentru asta și este scopul meu la momentul acesta”.

– Cum v-a venit ideea realizării acestei piese?

ducman: „Am crescut cu performanțele naționalei, cu Mutu, Chivu, Marica, Raț! Mi-am dorit să ofer înapoi trăirile pe care le aveam când priveam naționala de la televizor, printr-o formă de respect la adresa tricolorilor!”

Ciobo: „Iubesc țara în care m-am nascut și susțin echipa națională a României până în cele mai grele momente!”

Hagi rămâne inspirația românilor!

– Ce jucător al nationalei v-a inspirat cel mai mult în realizarea acestei piese?

ducman: „Nu pot nominaliza pe cineva, întrucât piesa se adresează tuturor, plecând de la jucătorii naționalei, la fani, până la oamenii care-și iubesc țara.”

Ciobo: „Gică Hagi, fiindcă era cel mai bun! De asemenea, piesa noastră va ramane în inimile ascultătorilor și fanilor fotbalului românesc cum au ramas mingile în poarta adversarilor lui Hagi!”

– Ce așteptari aveți de la acest imn realizat de voi?

ducman: „Mi-aș dori să ajungă la toți românii și să o asculte, indiferent că este din pură curiozitate, susținere a noastră ca artiști, susținere a naționalei. Îmi doresc să se facă auzită și să fie asimilată cu aventura naționalei în Germania!”

Ciobo: „Prefer să trăiesc prezentul decât să îmi fac așteptări. Piesa a fost făcută pentru a susține echipa și pentru a motiva pe toată lumea să aibă succes, nu numai în fotbal, ci în orice își propune”.

– Veți fi si voi prezenti in Germania la EURO alături de nationala României?

ducman: „Din păcate, nu am câștigat bilete la tragerea la sorți organizată de UEFA, însă mi-aș dori enorm! Dacă vom face rost de bilete, cu mare plăcere ne îmbarcăm în avion cu destinația Germania!”

Ciobo: „Vom face tot posibilul! În mare parte din timpul nostru ca artiști și producători îl petrecem în studio și la concerte, dar dacă nu vom putea ajunge fizic, cu sufletul vom fi mereu pentru echipa țării noastre!”

– Ce proiecte mai urmează, individual, dar și împreună?

ducman: „Sunt la început de drum, îmi doresc să nu ard etape, așa că momentan mă focusez pe această piesă, care sigur îmi va deschide noi oportunități. Dar cel mai sigur, multă muzică! Am planuri mari, însă trebuie luate pas cu pas”.

Ciobo: „Individual urmează să lansez un videoclip muzical pentru piesa mea ‘Netflix’, care este deja lansată pe albumul meu intitulat ‘1221’. Cu ducman voi lucra pe partea de producție pentru următoarele single-uri ale lui și vom face mai multe piese pentru care România nu este pregătită momentan”.

– Aveți un mesaj pentru echipa națională a României?

ducman și Ciobo: „Le ținem pumnii în partida cu Columbia, sperăm să se întoarcă victorioși din Spania! Avem încredere într-un turneu final bun și sigur vom ieși din grupe! Hai România! Le mulțumim tuturor celor ce vor asculta piesa, jucătorilor pentru inspirație, dar și echipei ce ne-a ajutat să punem bazele piese. Shoutout Bleez, shoutout JZAP!”

Versurile melodiei „Gol”

Intro:

România ale, România ale,

România ale, hop hop hop

România ale, România ale

România ale, hop hop hop

GOOOOOOOOOOOOL

(Dăm gol la noi în țară și după..)

Refren Ciobo:

Dăm gol la noi în țară și după la Koln (după la Koln)

Le-nvârt, fac match-uri continuu, dă-mi un Ballon d’Or (dă-mi un Ballon d’Or)

Nu-i greu, avem ADN-ul fra’ de campion (de campion)

În minutul 90 ne ridicăm de la sol (gol gol gol)

Vers Ciobo:

Pot să fac din toate fanele o tribună,

Locul 1 în top, am echipa cea mai bună

M-am antrenat din greu, nu există măsură

Sunetul câștigului la noi mereu răsună

Mereu răsună, dar mereu răsună eeeeoooo

Wah wah wah wah, prea multe puncte se-adună (huh)

Ne calificăm noi doar dacă ne prezentăm la meci, victorii se adună,

Yeah, vi le iau pe toate, fac TikTok cu majorete

Cine zice că nu poți da gol dacă-i portarul în poartă a chiulit de la antrenamente (skrr skrr)

M-am născut să rup trapul, ca România-n ‘94!

Refren 2 Ciobo:

Dăm gol la noi în țară și după la Koln (după la Koln)

Le-nvârt, fac match-uri continuu, dă-mi un Ballon d’Or (dă-mi un Ballon d’Or)

Nu-i greu, avem ADN-ul fra’ de campion (de campion)

În minutul 90 ne ridicăm de la sol (gol gol gol)

Vers ducman

Spui că-s virus la cât sunt de viral (sunt viral rău bă)

Rup Tiktok-ul ca Horațiu Moldovan (am rupt Madridul)

Sunt chemat pe stadioane, tu maidan (Bernabeu)

Rege ca Hagi, dirijor la Madrigal (Ianis)

Te-am trimis după țigări, ca Rațiu cu un sprint

Să nu plângi la fel ca Vini atunci când a luat argint

Zbor din Londra, bizi class, kerosen plin

Ministerul Apărării, balaurul Drăgușin

Letal la fel ca tancul, te-atac ca Bancu

Jucăm latin, rup Amsterdamul ca Marin

Șeic ca Alibec, rup Arabia, căpitan la fel ca Stanciu, conduc corabia.

Domin campionatul ca Parma lui Man,

Dau ora exactă, am vibe triumfal

Luptător roman, Florinel Coman,

Idol în tribune, mein name ist Ducman

N-am rival, prea puternic mental

Nu sunt doar val, am flow original

Rege lexical, fac trap imortal,

Strigăm calificare după 8 ani.

Refren 3 Ciobo:

Dăm gol la noi în țară și după la Koln (după la Koln)

Le-nvârt, fac match-uri continuu, dă-mi un Ballon d’Or (dă-mi un Ballon d’Or)

Nu-i greu, avem ADN-ul fra’ de campion (de campion)

În minutul 90 ne ridicăm de la sol (gol gol gol)

Outro:

De la sol, de la sol, de la sol, de la yeah

De la sol, de la sol, de la sol, de la yeah