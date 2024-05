„Cum te simți ca fotbalist când te înjură ai tăi?”. Dezvăluirile unui mare rapidist despre „războiul” cu galeria

Robert Niță, moderatorul emisiunii Suflet de rapidist, i-a avut că invitați pe Leo Toader și Lucian Marinescu. Emisiunea este live pe website în fiecare marți, cu începere de la ora 13:30, alături de invitați speciali din istoria Rapidului.

Leo Toader, caracterizarea suporterilor Rapidului

Leo Toader, fost portar al Rapidului între 1984 și 1995, a discutat despre ce înseamnă publicul din Giuleșți. Fostul portar a rememorat și episoade din cariera sa, când era înjurat de suporteri, indiferent de prestațiile sale. Totul vine dupa , unde au existat controverse la final de meci.

„Actualii suporteri au moștenit de la galeria veche obiceiuri. Galeria a fost mereu pătimașă, s-a manifestat în momentele prelungite mai rele ale echipei. Ne apostrofau, am mai povestit că am ieșit și cu duba de jandarmi. Nu mai e cazul.

Rapidistul rămâne înflăcărat, la victorii și bucurii se manifestă, ce e îmbucurător acum. Chiar dacă meciul nu decurge în favoarea Raidului, cântă 90 de minute. Apoi urmează apostrofarile de rigoare, prea mult nu s-a schimbat, ăsta e Rapidul.

Cei mai vehemenți erau la tribuna a doua și mai aveam niște prieteni la tribuna H. Mă înjurau și când apărăm bine și când nu, și voiam să îi prind și să îi văd care sunt. N-am reușit 11 ani. Atât cât nu merge nici jocul, poate nici tu nu eșți într-o zi bună..

Înțeleg nemultimirea, dar la jigniri de familie, te doare. Nu poți să rămâi nepăsător, și e tensiunea. Tu eșți concentrat la meci, nu-ți iese, mai e un grup de ‘băieți buni’, nu te ajută cu nimic. Te poate băga în pământ mai mult.

Depinde de psihicul fiecărui jucător. Dacă eșți mai nesimțit, treci peste, dacă ești mai sentimental, mai emotiv, mai rău îți face“, a spus Leontin Toader, în dialog cu Robert Niță și Lucian Marinescu.

Leontin Toader sare în apărarea lui Paul Iacob

Leontin Toader l-a aparat pe , dar tribuna a avut partea ei. Fostul portar a spus că atmosfera de pe Giuleșți se datorează și apropierii mari dintre tribună și jucători, la propriu și la figurat.

„E o reacție, normal că ești supărat că ai jucat prost, ai pierdut. Mai vine cineva de-al tău, care poate cu un meci înainte te-a aplaudat, te-a adulat. Nu sunt de acord, dar să găsim fair-play și în tribună. Mai ales la Rapid, distanța din tribună în teren e foarte aproape.

Chiar dacă suntem nemulțumiți noi suporterii nu putem să jignim așa. Hai să ne mai luăm și la bătaie și gata. Poate și Iacob s-a dus spre el și se creează un precedent și apar altele“, a mai spus Leontin Toader.

Lucian Marinescu a vorbit cu Paul Iacob

Lucian Marinescu, oficial al Rapidului, a povestit discuția pe care a avut-o cu Paul Iacob după incident. Oficialul rapidist l-a îndrumat pe fotbalist să regleze situația, altfel va rămâne cu o pată în inima suporterilor.

„Și eu am încercat să îl opresc pe Iacob, nu e ok nici ce a făcut el, nici ok să înjuri de morți. E un meci de fotbal, e frustrare, dar poate omul abia a avut un deces în familie. Și dacă nu a avut nimic..

Eu am discutat personal cu Iacob la vestiare și i-am zis ‘ Ai greșit, o să fie un val de antipatie împotriva ta, oricât de bine ai juca’. Oamenii nu uită, tribuna nu uită. ‘A ajuns fotbalistul să sară la noi să ne bată?’ I-am spus ‘Încearcă să o dregi’, și într-adevăr, Iacob s-a calmat, a înțeles din start ce i-am spus. A spus că vrea să vină la interviuri să își ceară scuze“, a spus Lucian Marinescu.

De asemenea, Robert Niță a avut alte sfaturi pentru Paul Iacob: „Acum sunt alte vremuri, nu mai merge nici într-o parte, în tribună, nici în partea cealaltă. Dacă se întâmplă, lași capul jos și te duci pe treptele alea. Se întâmplase.. Nu știu cât mai poți să repari“.

DEZVALUIRI din Giulesti | SFATUL primit de Paul Iacob dupa RABUFNIREA din Rapid - U Craiova 1-2