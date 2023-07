Cum vă puteți caza la prețuri reduse în orice hotel. Ce înseamnă, de fapt, oferta partener de pe Booking și ce presupune

Booking are disponibilă oferta partener, prin care te poți caza la hotel la prețuri reduse. Ce presupune această metodă și ce trebuie să știe cei care optează pentru ea?

Cum vă puteți caza la prețuri reduse în orice hotel prin oferta partener de la Booking. Ce presupune aceasta

Cei care își doresc pot opta pentru oferta partener de la Booking. Prin intermediul acesteia, camerele rezervate sunt mai ieftine, însă implică anumite condiții.

“Pentru a vă oferi prețuri competitive, ne asociem uneori cu alte companii. Aceste oferte sunt plătite în avans și nu pot fi rezervate în combinație cu alte oferte.

În plus, nu se pot face modificări ale detaliilor personale sau de rezervare după efectuarea rezervării”, se arată pe site-ul oficial Booking, în legătură cu oferta partener.

O turistă căreia i s-a sugerat un , prin oferta partener, a cerut, pe rețelele sociale, câteva explicații cu privire la ce presupune aceasta și dacă nu este cumva o “țeapă”.

“Am văzut pe Booking (pentru prima oară pana acum) că exista varianta de ‘oferta partener’. Mă puteți ajuta, vă rog, cu o explicație a ceea ce presupune? Prețul este mai mic prin această ofertă și sper să nu fie vreo țeapă”, a scris o utilizatoare pe grupul de Facebook .

Câțiva utilizatori i-au explicat femeii cum stau lucrurile. Cineva i-a spus că, prin intermediul ofertei partener, nu își va putea recupera banii în cazul în care gazda va anula rezervarea și că nu poate face reclamație dacă există probleme.

Pe de altă parte, au fost și persoane care au rezervat prin oferta partener și nu au avut probleme. “Am avut de 2 ori în acest an cazare în condiții ‘ofertă partener’ în Europa. Am plătit o sumă substanțial mai mică, a fost ok, dacă îmi amintesc bine a fost nerambursabilă, dar știam că plec sigur, nu m-a deranjat”, a scris cineva.

Ce alte riscuri mai există dacă rezervi prin oferta partener

Cineva a mai precizat că cei care nu au pretenții de o cameră cu prea mult confort pot rezerva prin oferta partener. În funcție de noroc, pot primi o cameră mai bună sau una amplasată mai prost.

Altcineva i-a spus femeii să nu facă rezervare prin partener, deoarece s-au putea să nu primească o cameră foarte bună. O altă turistă a spus că a primit o cameră foarte proastă după o astfel de rezervare.

Totodată, cei care au nevoie de factură nu ar trebui să rezerve prin intermediul unui partener Booking. O persoană a așteptat luni bune pentru a primi o factură după o astfel de rezervare.

“Să nu-ți trebuiască factură, atât. 3 luni de zile m-am conversat cu hotelul, Booking și Agoda pt o factură. Mă trimiteau de la unul la altul. 3 luni și zeci de nervi/ e-mailuri, telefoane, rugăminți fierbinți. Nu cred că mai folosesc curând Booking”, a explicat femeia