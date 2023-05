All Inclusive Bulgaria, cele mai tari locuri de cazare. Prețurile sunt neobișnuit de mici. Este oferta de care ai nevoie

All inclusive în Bulgaria. Care sunt cele mai bune locuri de cazare pentru vara anului 2023. Prețurile sunt foarte mici și ar trebui să prinzi oferta cât mai repede, dacă plănuiai să petreci concediul în țara vecină.

All Inclusive Bulgaria, oferte de cazare de neratat

. Iată câteva oferte de neratat pentru această vară! Vorbim, bineînțeles, despre cazare la mare în Bulgaria și despre All inclusive în Bulgaria.

ADVERTISEMENT

Unul dintre cele mai bune hoteluri de pe litoralul din țara vecina este Hotel HVD Reina Del Mar – Obzor, conform

Este o unitate de cazare cu cinci stele, astfel că vei avea parte aici de toate condițiile. Există inclusiv un spa aici și multe activități pentru cei mici. Prețurile pentru acest hotel sunt ceva mai mari și în luna iunie pot ajunge la 300 sau 400 de euro pe noapte. Este de departe printre cele mai bune locuri de cazare în Bulgaria.

ADVERTISEMENT

Un alt loc mai accesibil este Riu Palace din Sunny Beach. Aici poți plăti chiar și 100 de euro pe noapte. Doar că locul este foarte vânat de cei care vor să petreacă vacanța aici și ai șanse să găsești loc liber doar dacă te gândești cu mult timp înainte. Acesta este aflat chiar pe plajă și vederile sunt foarte frumoase. Cazarea este de all inclusive.

Oferte bune la cazare în Bulgaria, all inclusive

Și la Grifid Encanto Beach Hotel – Wellness, Medical Spa & Private Beach ai putea avea o vacanță de vis. Pentru șase nopți, pentru doi adulți, trebuie să plătești 1132 de euro.

ADVERTISEMENT

Poți bucura de o piscină infinită și Această locație se află la doar 1,6 km de centru și este chiar la malul mării. Desigur, oferta de vacanță este all inclusive.

O altă ofertă valabilă pe site-urile de specialitate este Wave Resort – Ultra All Inclusive Bulgaria. Aici trebuie să plătești 1321 pentru 6 nopți de cazare dacă mergi cu iubitul sau iubita. Vei avea parte de o cameră dublă cu vedere la mare și multe piscine.

ADVERTISEMENT

Și la Maritim Paradise Blue Hotel & Spa poți să stai șase nopți pentru 960 de euro. Vei avea parte de o cameră twin cu trei paturi și o piscină privată. Este la doar 250 m de centru și are micul dejun inclus. Hoteluri ieftine în Bulgaria sunt cu duiumul, dar trebuie să înțelegeți că ieftin nu înseamnă neapărat și prost.

ADVERTISEMENT

Din contră, de multe ori discutăm despre calitate. Și luna mai este luna în care apar oferte speciale pentru Bulgaria. Resorturile din stațiunile bulgărești sunt preferate de turiștii români care merg anual să-și petreacă vacanța de vară acolo.

Concediu în Bulgaria în destinații de vacanță pe gustul românilor, dar mai ales felul în care vecinii noștri au înțeles să facă turism au atras mereu. Plajele din Bulgaria, conceptul de vacanțe all-inclusive la mare și, nu în ultimul rând, Bulgaria pentru vacanțe la buget redus și-au spus cuvântul.

Stațiuni Bulgaria, all Inclusive Sunny Beach, hoteluri Nisipurile de Aur, all Inclusive Albena, vacanțe Balchik, toate sunt vânate la categoria oferte Last Minute Bulgaria. Și târgurile de turism vin cu o ofertă aparte pentru Bulgaria