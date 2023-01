Cum vrea să câștige Vica Blochina Survivor România. Motivul pentru care vedeta a acceptat propunerea Pro Tv

Survivor România este unul dintre cele mai apreciate show-uri din țară și nu e de mirare, având în vedere că în fiecare ediție, atât telespectatorii cât și concurenții stau cu sufletul la gură.

Vica Blochina, nerăbdătoare pentru experiența Survivor România

, iar lista concurenților a fost deja făcută publică. Printre ei se numără și Vica Blochina.

ADVERTISEMENT

Mulți s-au întrebat însă cum de a avut vedeta un astfel de curaj, dar și ce așteptări are odată cu participarea la Survivor România, iar acum avem și câteva răspunsuri.

Prezentă la o emisiune tv, aceasta a vorbit despre provocarea Survivor România, dar și despre ce a motivat-o atât de tare. Se pare că la mijloc este vorba despre bani mulți, după cum spune chiar ea.

ADVERTISEMENT

Vica Blochina a dezvăluit că a primit din partea celor de la Pro Tv o propunere mult prea tentată care nu putea să fie refuzată. Pentru ea, Survivor România este o vacanță, din care face și bani și de asemenea, o perioadă de detoxifiere.

Vedeta pleacă la Survivor România cu anumite frici, însă chiar și așa, speră că o să le depășească odată ajunsă acolo.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care Vica Blochina a acceptat să participe la Survivor România

Cum am fost convinsă să merg la Survivor? Plec pe bani mulţi în vacanţă, fac şi detox.

Este pentru prima oară în viața mea în care mă stresez, după ce am semnat, pentru că îmi e frică de foarte multe lucruri”, a spus Vica Blochina în emisiunea La Măruță.

Aceasta ia în calcul și cel mai sumbru scenariu. Mai exact, Vica Blochina se așteaptă ca la un moment dat, stresul, dar și lipsa de mâncare și oboseală să o afecteze, iar în acest mod, publicul o va cunoaște așa cum este în realitate.

ADVERTISEMENT

Ce tactică va folosi Vica Blochina la Survivor România

În ceea ce privește tactica pe care vedeta o are în plan pentru a câștiga Survivor România, Vica Blochina spune că va apela la un joc psihologic pentru a câștiga teren în fața adversarilor.

ADVERTISEMENT

”Mă bazez pe jocul psihic”, a punctat ea.

Mai mult de atât ea a mai adăugat că o mare provocare acolo va fi somnul, având în vedere că nu va avea nici intimitate și de asemenea, va sta departe de patul său de acasă.

”Cea mai confruntare pentru mine este să dorm… să nu am deloc intimitate și să stau cu foarte multă lume și să nu am patul meu. Și să nu am wc!”, a completat vedeta.

Amintim că care de asemenea este una cât se poate de interesantă.