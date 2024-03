Cum vrea să dea lovitura un fermier din Bacău. A mizat totul pe două legume pentru care străinii stau la coadă

Cum un fermier din Bacău. A mizat totul pe două legume pentru care străinii stau la coadă și pe care România le importă în cantități industriale. Sunt unele dintre cele mai folosite în artele culinare.

Culturile cu care un din Bacău speră să se îmbogățească. A plantat două legume pentru care străinii au o cerere mare. Decizia a fost luată alături de alți 6 fermieri din zonă, cu care a luat cu împrumut utilajele necesare.

Sămânța utilizată pe câmpuri este în mare parte autohtonă, după cum a declarat chiar agricultorul. Gabriel Corodeanu, președintele Cooperativei Agricole Legume Fericite din Tamași, a hotărât să planteze o suprafață mare de cartofi și ceapă.

Cele două soiuri pentru cartofi au fost aduse din Târgu Secuiesc, în timp ce pentru ceapă sunt testate mai multe feluri, inclusiv din străinătate. Unul dintre soiuri vine de la Stațiunea de Cercetare de la Buzău, iar celelalte două au fost aduse din Germania și Olanda.

Mai exact, cele două culturi se întind pe 3 hectare pentru a fi sigur că va face față cu brio acestui an agricol. Fermierul din județul Bacău nu a renunțat la porumbul zaharat, care anul trecut i-a adus un venit considerabil.

Fermierul din Bacău, nevoit să se adapteze anul acesta

Fermierul din județul Bacău a declarat că a fost nevoit să se adapteze anul acesta în privința culturilor din mai multe motive. Unul dintre acestea are legătură cu situația prețurilor la cereale și a importurilor din Ucraina.

Agricultorul este conștient că 2024 va fi o perioadă interesantă din punct de vedere a producției de cartofi și ceapă. Gabriel Corodeanu a mai subliniat că a dat start unui nou interes în rândul celorlalți fermieri români.

„Dacă până acum fermele de 100 de hectare, 200 de hectare sau chiar mai puțin mergeau doar pe cultură mare și asigurau un venit minim afacerii de familie, în momentul de față, fermele de această dimensiune sunt falimentare la prețurile de acum la cereale.

Și, atunci, noi încercăm să ne adaptăm din mers situației și să creștem suprafața cultivată cu legume și cu culturi cu valoare adăugată, astfel încât să fim eficienți și să ne adaptăm.

Am început să am concurență și mi-e teamă că foarte mulți mi-au copiat modelul, mi-am creat singur concurența. Voi pune 20 de hectare de porumb zaharat și am diversificat puțin, am pus și două hectare de cartof și unul de ceapă”, a spus fermierul pentru .